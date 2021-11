Quo vadis, Afganistan? - cykl dokumentalny w Arte.tv

fot. materiały prasowe

Quo vadis, Afganistan? to cykl filmów dokumentalnych i reportaży, w których twórcy filmowi przedstawiają palące problemy tego kraju i jego mieszkańców, znajdujących się obecnie pod władzą talibów. Następuje brutalizacja życia, są łamane prawa człowieka, a ludzie tracą wolność, pracę i poczucie bezpieczeństwa. Talibowie zakazali już słuchania muzyki innej niż nieislamska, kobiety ubrali w burki i zamknęli je w domach.

Jak wygląda teraz życie w Kabulu i na prowincji? Zachodni reżyserzy towarzyszą Afgańczykom w desperackiej ucieczce z kraju, a tym, którzy zostają - w ich obecnym, codziennym życiu. Przedstawiają przemiany ich kraju i wyjaśniają, w jaki sposób do nich doszło.

Filmy z cyklu Quo vadis, Afganistan?:

TALIBOWIE OPANOWUJĄ KABUL, Niemcy, 2021

20 lat po wejściu do Afganistanu wspólnota międzynarodowa porzuciła ten kraj. Talibowie natychmiast zaczęli opanowywać prowincję za prowincją. Wejście radykalnych islamistów do Kabulu 15 sierpnia wywołało paniczną ucieczkę tłumów na lotnisko. Jednak większość nie jest w stanie wydostać się z kraju. Ekipa reporterska towarzyszy dwóm mężczyznom i kobiecie podczas natarcia talibów. Obecnie nad Kabulem krążą amerykańskie śmigłowce. Ale Zachód ewakuuje swoich obywateli i obywatelki o wiele za późno i zbyt chaotycznie. Przemarsz talibów aż do pałacu prezydenckiego w Kabulu zaskoczył wszystkich. Świat obiegają dramatyczne obrazy – zdesperowane osoby z Afganistanu czepiają się startujących samolotów, by uciekać z kraju. Jaka przyszłość czeka ludność Afganistanu, a zwłaszcza kobiety?

AFGANISTAN : WPŁYWY TALIBÓW ROSNĄ, Francja, 2021

Jaki jest rachunek interwencji amerykańskiej w Afganistanie? Twórcy tego reportażu przekonali się na własne oczy. Na afgańskiej pustyni spotkali się z talibami, których wpływy w kraju rosną. Przeprowadzają zamachy, zwłaszcza w pobliżu dużych miast. Ekipie pozwolono sfilmować zajmowaną przez talibów wieś, by udowodnić, że są nie tylko bojówkami, ale prawdziwą alternatywą dla obecnego rządu. „Kręćcie sobie ten swój reportaż, ale jeśli do wioski wjadą siły rządowe, zaatakujemy ich bez względu na was” – usłyszeli.

AFGANISTAN PO WYCOFANIU SIĘ AMERYKANÓW, Francja, 2019

18 lat po wybuchu wojny, która położyła kres reżimowi talibów, Stany Zjednoczone ogłosiły wycofanie swoich wojsk z Afganistanu. 14 000 żołnierzy pod egidą NATO jest na razie obecnych na tym obszarze, wspierając lokalnych żołnierzy i prowadząc operacje antyterrorystyczne. Zmiana ta grozi osłabieniem afgańskiej armii i może przynieść ogromne korzyści grupom islamistycznym.

AFGAŃCZYCY, OFIARY POKOJU, Francja, 2020

Talibowie odbili większość Afganistanu i zmuszają Amerykanów do podpisania traktatu pokojowego, przygotowując się jednocześnie do ponownego przejęcia władzy. Negocjując z talibami wycofanie wojsk po 19 latach konfliktu, Stany Zjednoczone poświęciły bezpieczeństwo bezbronnej ludności afgańskiej. Dokument pokazuje, jak afgańskie społeczeństwo obywatelskie przygotowuje się do powrotu talibów. Czy Zachód zdradził swoje wartości - zwłaszcza jeśli chodzi o walkę o prawa człowieka?

AFGANISTAN: KOBIETA, BURMISTRZYNI, BOJOWNICZKA, Niemcy, 2020

Od 2018 roku 27-letnia Zarifa Ghafari jest burmistrzynią miasta Majdan Szar pod Kabulem. Jest najmłodszą, ale także pierwszą kobietą pełniącą tę funkcję w prowincji Wardak. W Afganistanie rzadko widuje się kobiety na odpowiedzialnych stanowiskach. Wielu mężczyzn wrogo odnosi się do Zarify. Teraz, gdy talibowie doszli do władzy, Zarifa boi się, że po takie jak ona, przyjdą i ją zabiją.

AFGANISTAN: KŁOPOTLIWY KRAJ, Francja, 2019

Witajcie w Afganistanie. Oto wspaniała panorama Hindukuszu, pasma leżącego w Himalajach i zajmującego duży obszar kraju. "Wypadkowa" geografia jest kluczem do zrozumienia zróżnicowania etnicznego i plemiennego oraz ogromnej potrzeby niepodległości. Afganistan zbyt dobrze poznał smak wojny. Był obiektem rywalizacji o wpływy między Anglią i Rosją w XIX w., centrum zimnej wojny i sowieckiej inwazji oraz wojny z terroryzmem po 11 listopada 2001 r. i interwencji USA. Nie można zapomnieć o trudnych relacjach z sąsiednim Pakistanem, kluczowej roli w niszczeniu talibów. Dziś wszystko to wieńczy obecność Państwa Islamskiego. "Na rewersie mapy" dziś reportaż z Afganistanu, kraju o historii równie pełnej wypadków co jego geografia.

AFGANISTAN: WOJNA PRZECIWKO NOWORODKOM, Francja, 2020

W maju 2020 roku w Afganistanie miała miejsce straszna zbrodnia. Uzbrojeni mężczyźni włamali się do szpitala położniczego i zabili 25 osób: położne, ciężarne kobiety i noworodki. Tragedia wstrząsnęła społeczeństwem i poddała w wątpliwość sens negocjacji pokojowych, które afgański rząd negocjuje z talibami.