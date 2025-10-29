Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

6 ulubionych książek R.L. Stine'a. Autor Ulicy Strachu i Gęsiej skórki zdradza swoją TOP-kę

R.L. Stine, 82-letni autor ponad 300 książek, w tym takich hitów jak Gęsia skórka i Ulica Strachu, zdradził w rozmowie z Page Six sześć swoich ulubionych tytułów, jeśli chodzi o literaturę.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  R.L. Stine 
książki
Cmętarz zwieżąt - okładka Paramount
Reklama

R.L. Stine przyznał, że nie czyta literatury faktu, ponieważ nienawidzi wszystkiego, co prawdziwe i realne. Upodobał więc sobie fikcję. „Myślę, że napisałem ponad 300 książek, ale ani jednego moje słowo nie wyszło z serca. Wszystko jest napisane tak, by rozbawić ludzi. Pisanie o tym, co wiem, byłoby bardzo nudne” – powiedział w wywiadzie dla People z 2023 roku.  Opisał jednak swój gust literacki jako „eklektyczny” i w ramach tego gatunku polecił kilka bardzo różnych od siebie tytułów.

R.L. Stine – ulubione książki

People podsumowało rozmowę autora z Page Six, dzięki czemu mamy TOP 6 książek R.L. Stine'a.

  • Cmętarz zwieżąt, Stephen King. R.L. Stine przyznał, że właśnie z tej powieści grozy czerpał inspirację, pisząc swoje książki. „Tak bardzo podoba mi się ten pomysł, że podkradłem go co najmniej trzy lub cztery razy!” – śmieje się autor Gęsiej skórki. Uważa też, że to najstraszniejsza powieść Kinga. Książka jest dostępna w Polsce. 
  • Right Ho, Jeeves, P.G. Wodehouse. Klasyka brytyjskiego humoru i 6. tom. „Napisał 92 powieści, większość z nich identycznych. Wszystkie uwielbiam. Pisze tak płynnie i lekko, nie można przestać się śmiać w trakcie lektury” – powiedział R.L. Stine. 
  • Dziecko Rosemary, Ira Levin. R.L. Na podstawie tej książki powstał także kultury horror, więc pewnie większość z Was zna tę historię. Stine uważa, że to jeden z „najlepszych thrillerów, jakie kiedykolwiek napisano”. Zgadzacie się? 
  • Zmiana czasu, Jack Finney. Tym razem autor Ulicy Strachu postawił na science fiction. „To jedna z najbardziej romantycznych powieści o podróżach w czasie, jakie kiedykolwiek napisano” – podsumował R.L. Stine. 
  • Liberty, Garrison Keillor. 8. część humorystycznego cyklu o zwariowanej paradzie z okazji Czwartego Lipca jest jego ulubionym tytułem z całej serii. „Myślę, że Garrison jest osobą najbliższą Markowi Twainowi” – ​zdradził R.L. Stine. 
  • Słoneczne wino, Ray Bradbury. „Jest urzekająca. Każda strona czyta się jak poezja” – powiedział Stine. „Czytam ją raz w roku, żeby przypomnieć sobie, na czym polega dobre pisanie”. To duża pochwała z ust kogoś, kto sam napisał tak wiele książek. 

Rzeczywiście, komentarz o „eklektycznym” guście pisarza pasuje. Mamy dwa horrory w postaci Cmętarza zwieżąt i Dziecka Rosemary, a także dwie komedie – Liberty i Right Ho, Jeeves. R.L. Stine nie stroni również od science fiction z nutką romansu, co widać po Zmianie czasu w zestawieniu. Wreszcie, czasem sięga po coś bardziej poetyckiego, jak Słoneczne wino.

Dajcie znać, co sądzicie o tej liście. Zachęcamy też do podzielenia się swoją TOP-ką ulubionych książek w komentarzu!

Źródło: People

Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  R.L. Stine 
książki
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Powiązane książki
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Wiedźmin - oficjalne zdjęcie z 4. sezon serialu fantasy Netflixa
-

Tak krótkiego sezonu Wiedźmin jeszcze nie miał. Hemsworth ma kląć - to "nasz Geralt"

2 Avatar: Frontiers of Pandora Z Popiołów DLC
-

Dodatek Z Popiołów na krótkiej rozgrywce. Zobacz fabularne DLC do Avatar: Frontiers of Pandora

3 Spider-Man Knull
-

Znani superbohaterowie w mrocznej odsłonie. Szpony, zęby i rogi to dopiero początek

4 The Boys - ranking sezonów
-

Ranking sezonów z franczyzy The Boys. Jak ocenili je widzowie i krytycy?

5 One Piece - wątek Egghead
-

One Piece znowu będzie mieć przerwę. Ważne zmiany w emisji serialu anime

6 YouTube
-

YouTube zaostrza zasady. Zmiany dotkną twórców materiałów o grach

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s23e03

Agenci NCIS

s2025e209

Moda na sukces

s04e07

s09e13

Miłość jest ślepa

s05e06

Kulawe konie

s38e209

Zatoka serc

s42e38

s34e07

Dancing with the Stars
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Asteriks w Luzytanii

27

paź

Książka

Asteriks w Luzytanii
Boorman i diabeł

27

paź

Film

Boorman i diabeł
Troma's War

27

paź

Film

Troma's War
Jajo anioła

27

paź

Film

Jajo anioła
Wreckreation

28

paź

Gra

Wreckreation
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Winona Ryder
Winona Ryder

ur. 1971, kończy 54 lat

Gabrielle Union
Gabrielle Union

ur. 1972, kończy 53 lat

Italia Ricci
Italia Ricci

ur. 1986, kończy 39 lat

Janet Montgomery
Janet Montgomery

ur. 1985, kończy 40 lat

Richard Dreyfuss
Richard Dreyfuss

ur. 1947, kończy 78 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 309-313. Co się wydarzy?

3
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

4

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

5

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 729-733. Co się wydarzy?

6

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

7

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

9

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 314-318. Co się wydarzy?

10

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV