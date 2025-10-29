Paramount

R.L. Stine przyznał, że nie czyta literatury faktu, ponieważ nienawidzi wszystkiego, co prawdziwe i realne. Upodobał więc sobie fikcję. „Myślę, że napisałem ponad 300 książek, ale ani jednego moje słowo nie wyszło z serca. Wszystko jest napisane tak, by rozbawić ludzi. Pisanie o tym, co wiem, byłoby bardzo nudne” – powiedział w wywiadzie dla People z 2023 roku. Opisał jednak swój gust literacki jako „eklektyczny” i w ramach tego gatunku polecił kilka bardzo różnych od siebie tytułów.

R.L. Stine – ulubione książki

People podsumowało rozmowę autora z Page Six, dzięki czemu mamy TOP 6 książek R.L. Stine'a.

Cmętarz zwieżąt. R.L. Stine przyznał, że właśnie z tej powieści grozy czerpał inspirację, pisząc swoje książki. „Tak bardzo podoba mi się ten pomysł, że podkradłem go co najmniej trzy lub cztery razy!" – śmieje się autor Gęsiej skórki. Uważa też, że to najstraszniejsza powieść Kinga. Książka jest dostępna w Polsce.

Right Ho, Jeeves, P.G. Wodehouse. Klasyka brytyjskiego humoru i 6. tom. „Napisał 92 powieści, większość z nich identycznych. Wszystkie uwielbiam. Pisze tak płynnie i lekko, nie można przestać się śmiać w trakcie lektury" – powiedział R.L. Stine.

Dziecko Rosemary, Ira Levin. R.L. Na podstawie tej książki powstał także kultury horror, więc pewnie większość z Was zna tę historię. Stine uważa, że to jeden z „najlepszych thrillerów, jakie kiedykolwiek napisano". Zgadzacie się?

Zmiana czasu, Jack Finney. Tym razem autor Ulicy Strachu postawił na science fiction. „To jedna z najbardziej romantycznych powieści o podróżach w czasie, jakie kiedykolwiek napisano" – podsumował R.L. Stine.

Liberty, Garrison Keillor. 8. część humorystycznego cyklu o zwariowanej paradzie z okazji Czwartego Lipca jest jego ulubionym tytułem z całej serii. „Myślę, że Garrison jest osobą najbliższą Markowi Twainowi" – ​zdradził R.L. Stine.

Słoneczne wino, Ray Bradbury. „Jest urzekająca. Każda strona czyta się jak poezja" – powiedział Stine. „Czytam ją raz w roku, żeby przypomnieć sobie, na czym polega dobre pisanie". To duża pochwała z ust kogoś, kto sam napisał tak wiele książek.

Rzeczywiście, komentarz o „eklektycznym” guście pisarza pasuje. Mamy dwa horrory w postaci Cmętarza zwieżąt i Dziecka Rosemary, a także dwie komedie – Liberty i Right Ho, Jeeves. R.L. Stine nie stroni również od science fiction z nutką romansu, co widać po Zmianie czasu w zestawieniu. Wreszcie, czasem sięga po coś bardziej poetyckiego, jak Słoneczne wino.

Dajcie znać, co sądzicie o tej liście. Zachęcamy też do podzielenia się swoją TOP-ką ulubionych książek w komentarzu!