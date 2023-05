Rage of Stars - ruszają prace nad polskim filmem sci-fi. Andrea Tivadar z główną rolą

fot. Lukra Films

Jak donosi studio produkcyjne Lukra Films, Andrea Tivadar zagra główną rolę w Rage of Stars. Jest to aktorka o rumuńskim pochodzeniu, które już występowała w wielu znanych tytułach w mniejszych rolach. Można tu wymienić takie rzeczy jak Obsesja Eve, Kuloodporni oraz Warrior Nun.

Rage of Stars - o czym jest film?

Jest to pełnometrażowe rozwinięcie amatorskiego, polskiego filmu sci-f No Stars Anymore, którego zaskakujący międzynarodowy sukces filmu skłonił twórcę w 2022 roku do poczynienia kolejnego kroku. Była opowieść science fiction o kobiecie z amerykańskich oddziałów specjalnych S.W.A.T, która ma przeczucie o zbliżającym się końcu ludzkości.

Twórcą i reżyserii jest Łukasz Róg, który stworzył też wspomniany film. W pre-produkcji są trzy filmy jego autorstwa. Zdjęcia do Rage of Stars ruszą w Rzeszowie w wakacje 2023 roku i potrwają 2 miesiące. Produkcja powstaje w języku angielskim.

Łukasz Róg

Kim jest Łukasz Róg?

Łukasz Róg - reżyser-samouk, połączył siły z Rafałem Kaliszem - właścicielem giganta światłowodowego FIBRAIN tworząc studio filmowe LUKRA FILMS. Celem studia jest tworzenie międzynarodowych filmów fabularnych w amerykańskim stylu.

Łukasz Róg ma za sobą filmową współpracę m.in. z Red Bull oraz Monster Energy, nagrywał teledyski dla Bring Me The Horizon, The Anix i SYMPTONE. Ostatnio tworzył filmy promocyjne dla boksera Łukasza Różańskiego, który w kwietniu tego roku został zawodowym Mistrzem Świata Federacji WBC.