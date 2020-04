Rakuten na maj 2020. Nowe filmy w ofercie

Maj 2020 w platformie PVOD Rakuten to kilka wielkich i oczekiwanych tytułów. Znajdziemy tutaj m.in. Jojo Rabbit, Sonic oraz Bad Boys for Life. Trafi tam również The Rhythm Section, film, który miał być w kinach oraz Viy 2: Journey to China, czyli rosyjski film fantasy z Jackiem Chanem i Arnoldem Schwarzeneggerem.

Z głośnych tytułów możemy wymienić również kontrowersyjne Koty, komedię Like a Boss oraz nominowane do Oscara Male kobietki.

Dostaliśmy informację, że podane daty w tabelce mogą ulec zmianie z uwagi na sytuację z pandemią koronawirusa.

Obecnie platforma promuje też swoje darmowe oryginalne treści, czyli dwa filmy dokumentalne: Nieoczekiwany bohater: Andres Iniesta oraz Sadio Mane: Made in Senegal. Wszystko jest dostępne bez opłat.

Rakuten na maj 2020