Gracze mogą spać spokojnie? Twórcy Titan Quest II o lootboxach, pay to win i innych kontrowersyjnych rozwiązaniach

Titan Quest II to nadchodząca kontynuacja ciepło przyjętego RPG akcji z 2006 roku. Sequel ma zadebiutować w ramach wczesnego dostępu, bo twórcom zależy na tym, by społeczność miała swój wkład w stworzenie jak najlepszej produkcji. Choć o grze od jakiegoś czasu zrobiło się cicho, to teraz dostaliśmy nowe informacje na jej temat. Na dodatek takie, które powinny ucieszyć graczy.

W liście skierowanym do społeczności zapewniono, że w Titan Quest 2 nie uświadczymy kontrowersyjnych rozwiązań, takich jak elementy pay to win (możliwość zwiększenia mocy postaci czy przyśpieszenia postępów za pieniądze) czy lootboxy - płatne skrzynki z losowym wyposażeniem. Dodano również, że do zabawy nie będzie konieczne stałe połączenie z siecią i bez problemu zagramy również kompletnie offline. Nie wykluczono natomiast dalszego rozwoju gry poprzez wydawane jakiś czas po premierze pakiety DLC oraz rozszerzenia.

Titan Quest II - premiera we wczesnym dostępie została zaplanowana na zimę 2025 roku. Dokładny termin nie został jeszcze ujawniony.