Ranczo w całości trafi na platformę Netflix. Kiedy premiera?

fot. TVP

Ranczo jest serialem obyczajowym Telewizji Polskiej emitowanym w latach 2006-2016. Scenarzyści Robert Brutter i Jerzy Niemczuk zabrali widzów do fikcyjnego miasteczka na wschodzie Polski zwanego Wilkowyje. Tam życie toczy się we własnym rytmie – zmieniają się pory roku, odbywają się wybory samorządowe, niedziele zapełniają kościół. Wszystko zmienia się jednak w momencie, kiedy do zrujnowanego dworku wraca jego dziedziczka, amerykanka polskiego pochodzenia, Lucy. Jej przybycie szybko wywraca do góry nogami życie wsi, jej własne oraz miejscowego wójta i proboszcza...

Tak rozpoczyna się serial, ale kolejne sezony bogate są w bardzo ciekawe pomysły twórców, którzy świetnie odczytują nastroje społeczne i potrafią w konwencji komediowej to zaprezentować. Za sprawą platformy Netflix będzie teraz można nadrobić wszystkie 130 odcinków serialu TVP. Już 16 grudnia Ranczo będzie dostępne w serwisie, zatem jeśli jeszcze ktoś nie miał okazji zobaczyć starć Wójta i Proboszcza, to będzie miał teraz taką możliwość.

fot. vod.tvp.pl/

Serial dostępny jest też w całości na TVP VOD. W rolach głównych występują Cezary Zak, Ilona Ostrowska, Pawel Królikowski, Artur Barcis oraz Katarzyna Żak.