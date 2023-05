Najlepsze role Vincenta D'Onofrio. Podium z ikonicznymi występami

fot. materiały prasowe

Vincent D'Onofrio to ceniony aktor, którego można ujrzeć zarówno na dużym, jak i na małym ekranie. Produkcje z jego udziałem są uwielbiane przez fanów w różnych zakątkach świata. To utalentowany artysta, którego wyróżnia nie tylko warsztat aktorski, ale również specyficzna umiejętność dopasowania się do każdej roli. Z przyjemnością zmienia swój wygląd i osobowość, by jak najbardziej zbliżyć się do postaci, którą portretuje. Ta rzadka umiejętność pozwala mu na wcielanie się w różne role w każdym gatunku, od bohaterów po złoczyńców.

Przedstawiamy galerię najlepszych występów Vincenta D'Onofrio. Zestawienie powstało na portalu internetowym Ranker. Użytkownicy zadecydowali, które z ról wybitnego artysty powinny znaleźć się na szczycie listy. Choć nie wszystkie produkcje uznawane są za wybitne, bohater stworzony przez D'Onofrio trwale zapisuje się w pamięci. W galerii odnajdziecie tytuły produkcji oraz dane granych przez aktora postaci. Sprawdźcie, które role zasłużyły na miano najlepiej ocenianych występów Vincenta D'Onofrio.

Najlepsze role Vincenta D'Onofrio