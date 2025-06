Nowe nazwiska w obsadzie 4. sezonu Reachera! Kto dołączy do Alana Ritchsona?

fot. Prime Video

Reklama

Reacher otrzymał sporą aktualizację w obsadzie nadchodzącego 4. sezonu serialu - poznaliśmy sporo nowych nazwisk, a także ogólne informacje o nowych postaciach.

Reacher 4 - 0bsada

Jako członkowie głównej obsady obok Alana Ritchsona w serialu pojawią się Jay Baruchel (Fubar),Sydelle Noel (GLOW), indonezyjska piosenkarka i aktorka Agnez Mo (Pernikahan), indonezyjsko-francuska piosenkarka Anggun (Levitating) i Kevin Corrigan (Poker Face). Obok nich gościnnie wystąpią Kevin Weisman (Runaways), Marc Blucas (My Life with the Walter Boys) oraz Kathleen Robertson (The Expanse).

Oto lista postaci, w jakie wcielą się poszczególni aktorzy.

Reacher – jaka książka będzie podstawą 4. sezonu? Oficjalne ogłoszenie

Data premiery 4. sezonu serialu Reacher na Amazon Prime Video nie została jeszcze ogłoszona.