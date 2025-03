Zapowiedź walki w finale Reachera. Szczegóły castingu Holenderskiego Giganta

fot. Prime Video

Finał 3. sezonu Reachera, opartego na książce Siła perswazji Lee Childa, zbliża się wielkimi krokami. W niej tytułowy bohater spróbuje uratować uprowadzoną informatorkę DEA, a także zemścić się na Quinnie za jego zbrodnię. Według Oliviera Richtersa, który wciela się w postawnego Paulie'ego, dojdzie również do decydującego starcia pomiędzy nim a Reacherem (Alan Ritchson).

Reacher kontra Paulie - jak będzie wyglądać walka?

W wywiadzie dla serwisu ScreenRant, Richters nazywany "Holenderskim Gigantem" zapowiedział walkę pomiędzy Reacherem a Paulie'em.

Tak, więc myślę, że mogę [powiedzieć], że jest wiele różnych miejsc walki – jeśli dobrze policzyłem to sześć – co sprawia, że ​​walka jest bardzo różnorodna. To nie jest tylko walka na pięści.

Przyznał, że podczas tej walki musieli się dostosowywać do miejsc, w których się znaleźli.

Co również uwielbiam w tej walce, to to, że 10 procent z tego jest nierealistyczne, że pytasz: "OK, czy człowiek może to przeżyć?", ale odpowiadasz: "Oczywiście, że może". Chcesz, żeby walka trwała. Jest taki moment, w którym po prostu nie umieramy. Dlatego walka może trwać tak długo. Dostarcza super rozrywki i jest w 90% realistyczna. Więc to właśnie kocham.

Następnie aktor dodał, że przygotowywał się do serialu od trzech do czterech miesięcy. Codziennie robił cztery godziny treningu kaskaderskiego, aby wykonując choreografię było bezpiecznie.

[Musiałem] przezwyciężyć swój strach przed wodą, ponieważ są sceny wodne w jednym z tych sześciu miejsc. Naprawdę mam nadzieję, że ludzie to pokochają, ponieważ czas, pieniądze i wysiłek włożony w to są szalone - tak bardzo się do tego przygotowywaliśmy. 240 krajów to obejrzy. Nie wiem, myślę, że Internet eksploduje po wydaniu tego odcinka w przyszłym tygodniu.

Jak wyglądał casting Oliviera Richtersa do roli Pauliego?

Wysoki i muskularny Paul "Paulie" Van Hoven, w którego wciela się Olivier Richters, pojawił się w 3. sezonie. To były żołnierz, który teraz pracuje dla Zachary'ego Becka (Anthony Michael Hall), ale rozkazy wydaje mu Xavier Quinn (Brian Tee). Okazuje się, że Ritchson, odegrał dużą rolę przy castingu tej postaci.

Wysłałem mu wiadomość na Instagramie i chyba jej nie przeczytał. Napisałem mu: "Hej, właśnie usłyszałam, że mam [przesłuchanie] do Reachera i że to dzięki tobie. Nie wiem, czy dostanę rolę, ale na razie dziękuję". To była moja natychmiastowa odpowiedź. Znalazł mnie na Reddicie. Ktoś mnie tam opublikował, a on zapytał [osoby od] castingu: "Hej, czy możecie sprawdzić, czy ten olbrzym potrafi grać?".

Osoby odpowiedzialne za casting wysłały jego agentom dwie sceny do przesłuchania.

To była scena na siłowni i pierwsza scena w sezonie, w której spotykam Reachera przy bramie. Wysłałem te nagrania i powiedzieli mi, że widzą, że jestem Paulie'm, ale źle zrobiłem tę scenę. Zrobiłem to bardzo żartobliwie. Chciałem, żeby Reacher poczuł się jak dziecko, ale oni [chcieli] mieć poważną minę. Więc dałem im tę taśmę i kilka tygodni później usłyszałam: "Dostałeś rolę" i oszalałem.

Aktor wcześniej oglądał Reachera na Prime Video. Przed dostaniem roli obejrzał 1. sezon i był w połowie kolejnego, więc czuł się już fanem tego serialu.

To bardzo nierealne, że jesteś fanem serialu, a potem, kilka miesięcy później, spotykasz głównego bohatera, którego kiedyś oglądałeś. Czasami mówię, że czuję się, jakbym żył w Matrixie – nie wiesz już, co jest prawdziwe.

Reacher - premiera finału 3. sezonu 27 marca na Prime Video.

