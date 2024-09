Reakcje na rewolucyjny film Roberta Zemeckisa. Here to murowany kandydat do Oscara

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Here to nowy, rewolucyjny film Roberta Zemeckisa, który pojawi się w kinach 15 listopada 2024 roku. W produkcji główne role grają Tom Hanks i Robin Wright. Ten długo wyczekiwany projekt jest uznawany za rewolucyjne przedsięwzięcie kinowe - twórca zdecydował się bowiem opowiedzieć historię obejmującą przeszło 100 lat, która rozgrywa się w tym samym domu i w jednym salonie. Nieruchoma kamera zaoferuje widzom jedną tylko perspektywę zdarzeń, pokazując życie głównych bohaterów. Wiemy również, że Tom Hanks i Robin Wright zostaną odmłodzeni cyfrowo za pomocą sztucznej inteligencji. Zagrają nawet swoje nastoletnie wersje.

W sieci pojawiły się informacje, które przekazał Andreas Wiseman z Deadline. Jego zdaniem wielu kinowych dystrybutorów widziało już Here Roberta Zemeckisa. Wielu z nich uważa nowy film za "kandydata do Oscara". Przyznają też, że film jest "napakowany emocjami i doprowadził ich do łez." Pojawiają się też bardziej stonowane reakcje. Eric Roth, scenarzysta filmu, już w zeszłym roku mówił, że jest z niego bardzo dumny. Może mieć powody do zadowolenia, ponieważ testowe reakcje wykazują, że jest to najlepiej oceniana produkcja Sony w historii. Here prawdopodobnie znajdzie się na Oscarowej liście.

Here - co wiadomo o filmie?

Przypomnijmy, że w Here część bohaterów zostanie zarówno odmłodzona, jak i postarzona dzięki opartej na działaniu sztucznej inteligencji technologii cyfrowej. Wiemy, że Richard Hanksa i Margaret Wright zaprezentują się także jako nastolatkowie. Więcej o produkcji przeczytacie w tym miejscu.

Zemeckis stwierdził, że jego najnowsze dzieło jest ekranową opowieścią, której "szukał całe życie". Scenariusz do niej napisał z Erikiem Rothem, z którym współpracował wcześniej przy tworzeniu produkcji Forrest Gump.

Here wejdzie na ekrany kin 15 listopada.