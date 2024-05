Rebel Moon 2 z bezlitosnym szczerym zwiastunem. Film Zacka Snydera ciągle obrywa

foto. materiały prasowe

Reklama

Rebel Moon - część 2: Zadająca rany to superprodukcja Netflixa w reżyserii Zacka Snydera, która szykowana była na wielki hit, który miał zaowocować stworzeniem ogromnego i dającego profit uniwersum science fiction, a która skończyła jako katastrofalna i przede wszystkim kosztowna porażka. Reżyser broni produkcji na każdym kroku, ale recenzje krytyków i fanów są bezlitosne. Bezlitośni okazali się też twórcy z kanału Screen Junkies, którzy tradycyjnie przygotowali "szczery zwiastun" produkcji Zacka Snydera. Wyśmiali m.in. zamiłowanie filmu i reżysera do ukazywania zboża na ekranie, bycie przeróbką Gwiezdnych Wojen czy "najwolniejsze zwolnione tempo" w branży. Sprawdźcie sami!

Rebel Moon - część 2: Zadająca rany - szczery zwiastun

Rebel Moon - część 2: Zadająca rany - opis fabuły

Rebel Moon - Część 2: Zadająca rany to kontynuacja epickiej sagi Kory i ocalałych żołnierzy gotowych na najwyższe poświęcenia. Szykują się oni do walki obok dzielnych mieszkańców Veldt w obronie ich niegdyś spokojnej wioski, a teraz nowej ojczyzny tych, którzy stracili własne w walce z Macierzą. Tuż przed starciem z wrogiem żołnierze muszą zmierzyć się jeszcze z prawdami o własnej przeszłości, które ujawniają powody, jakie pchnęły ich do walki. Kiedy brutalne imperium z całą mocą uderza w rodzącą się rebelię, zadzierzgują się nierozerwalne więzi, objawiają się bohaterowie i rodzą się legendy.