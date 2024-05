Za co Rebel Moon dostał wysoka kategorię wiekową? Wersja reżyserska z nowym tytułem

fot. Netflix/Empire

Rebel Moon część 1: Dziecko ognia w wersji reżyserskiej ma przyznaną kategorię wiekową R, czyli są tu treści nie wskazane dla osób poniżej 17 roku życia. Jest to wyższa kategoria, niż pierwotnej ocenzurowanej wersji, która jest dostępna na Netflixie. Za co ją przyznano? za brutalną, krwawą przemoc i gore, treści seksualne, obrazową nagość i wulgaryzmy.

Rebel Moon - nowy tytuł wersji reżyserskiej

Okazuje się, że wersje reżyserskie w Netflixie mogą być dostępne pod innym tytułem, niż oryginał. Według dostępnych informacji są wymienione aż dwa alternatywne dla pierwszej części. Jeden to po prostu Rebel Moon – Part One: A Child Of Fire (Extended Edition), więc nic szczególnie nowego ani zaskakującego. Drugi to natomiast zupełnie inny tytuł: Rebel Moon – Chapter One: Chalice Of Blood. Mamy więc Kielich krwi zamiast Dziecko ognia.

fot. Netflix

Nie ma jednak konkretów na temat tego, z jakim tytułem Netflix opublikuje to w serwisie, gdy premiera odbędzie się latem 2024 roku.

Inny nazwa nie jest jednak zaskakująca, bo sam Zack Snyder tłumaczył, że te wersje reżyserskie nie są zwykłym rozbudowaniem tego, co widzieliśmy w pierwotnych produkcjach, ale kompletnie innymi filmami.