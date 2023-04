Rebel Moon - dobra wiadomość dla fanów. Nowy projekt Zacka Snydera będzie miał więcej niż 2 części

Foto. Netflix

Rebel Moon to nowy film Zacka Snydera. Początkowo akcja miała być rozbita na dwie części, jednak Debbie Snyder, producentka i żona filmowca, zdradziła że projekt będzie jednak trylogią. The New York Times poprosiło Netflix o komentarz i platforma streamingowa potwierdziła tę wersję.

Rebel Moon ma być epickim filmem sci-fi w klimacie Gwiezdnych Wojen. Fabuła opowiada o pokojowo nastawionej kolonii na skraju galaktyki, która będzie musiała zwerbować wojowników z innych planet, by wspólnymi siłami ochronić swój dom przed atakującym ich tyranem, Balisariusem. Jednak biorąc pod uwagę fakt, że projekt będzie trylogią, to może być dopiero początek przygód w tym uniwersum.

Rebel Moon

Co ciekawe, Zack Snyder w podcaście The Nerd Queens zdradził, że Rebel Moon to nie tylko filmy. Według reżysera ma powstać także RPG, osadzone w tym uniwersum.

Coś, co sprawia mi dużą radość - i nie jestem pewien, czy powinienem o tym mówić - jest RPG, nad którymi pracujemy. Jest dosłownie niesamowite, wciągające, intensywne i ogromne.

Rebel Moon - premiera 22 grudnia 2023 roku na Netflixie.