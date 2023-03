Rebel Moon otrzyma wysokobudżetową grę RPG? Wspomniał o niej sam Zack Snyder

fot. Netflix

Rebel Moon to nadchodząca superprodukcja Zacka Snydera. Projekt powstał z myślą o włączeniu go do świata Gwiezdnych Wojen, ale gdy Lucasfilm nie wyraził nim zainteresowania, zdecydowano się przerobić go na oryginalną opowieść w zupełnie nowym uniwersum. Okazuje się, że plany twórców mogą sięgać znacznie dalej, bo reżyser w jednym z wywiadów wspomniał o powstającej grze.

Zack Snyder wystąpił w podcaście The Nerd Queens i to właśnie tam zdradził, że trwają pracę nad dużą grą z gatunku RPG. Nie ujawnił zbyt wiele szczegółów, ale użyte przez niego słowa sugerują, że może być to naprawdę rozbudowany i ambitny projekt. W jednej z wypowiedzi dodał nawet, że jest on robiony na "absurdalną skalę".

Jest jedna rzecz, z którą naprawdę dobrze się bawię - i nie wiem nawet czy mogę o tym mówić - to RPG, które robimy jest naprawdę niesamowite, immersyjne, intensywne i ogromne.

Trudno traktować to jako oficjalną zapowiedź, bo nie znamy daty premiery, platform, ani nawet studia czy wydawcy, którzy zajmują się projektem. Biorąc jednak pod uwagę, że wyszło to od Zacka Snydera, to trudno traktować to jedynie w kategorii plotki.