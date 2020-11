Red Dead Online stanie się samodzielną grą! Jej cena pozytywnie zaskakuje

Rockstar Games

Już od 1 grudnia tego roku Red Dead Online stanie się produktem samodzielnym, nie wymagającym posiadania Red Dead Redemption 2 do zabawy. Gracze będą mogli nabyć sam tryb sieciowy w cenie zaledwie 4,99$, a więc niespełna 20 zł. Taką kwotę zapłacimy jednak wyłącznie do 15 lutego 2021 roku - później cena zostanie podniesiona do 19,99$. Za dodatkową opłatą będzie można odblokować też fabularną kampanię i w ten sposób poznać historię Arthura Morgana.

Red Dead Online dostępne będzie na wszystkich platformach, na których dostępne jest kompletne RDR2. Zagramy więc na PC, PlayStation 4, Xboksie One oraz konsolach nowej generacji dzięki kompatybilności wstecznej. Do zabawy na sprzętach Sony i Microsoftu konieczne będzie też posiadanie abonamentu PlayStation Plus lub Xbox Live Gold.

Rockstar Games zapowiedziało też nową aktualizację, która odświeży klasę Łowcy Nagród i wprowadzi nowe misje do wykonania oraz nagrody i umiejętności do zdobycia. Poinformowano też, że w tym tygodniu wszyscy Łowcy Nagród mogą liczyć na podwójne punkty doświadczenia.