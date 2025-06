Red Hulk nie pozostałby tajemnicą. Tak twierdzi reżyser filmu Kapitan Ameryka 4

Fot. Materiały prasowe

Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat zadebiutował w kinach w lutym, ale już jest dostępny w ramach abonamentu na Disney+. Mimo to wciąż prowadzone są dyskusje na temat tego, czy podjęto dobrą decyzję w ujawnieniu Red Hulka w zwiastunach i podczas kampanii promocyjnej. Przypomnijmy, że Harrison Ford zastąpił zmarłego Williama Hurta w roli Thaddeusa "Thunderbolta" Rossa, który przemienił się w tę postać, ale dopiero w końcowej fazie filmu.

Julius Onah o Red Hulku w filmie Kapitan Ameryka 4

Julius Onah, reżyser Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat, stwierdził w rozmowie z magazynem Empire, że w rzeczywistości nie było to możliwe, aby Red Hulk nie pojawił się w zwiastunach.

Kiedy kręcisz taki film, pojawia się ogłoszenie, że Harrison Ford zagra Thaddeusa Rossa, a ty masz tak ogromne i pełne pasji grono fanów jak fandom MCU, to w tym momencie masz przechlapane, rozumiesz? W idealnym scenariuszu byłoby wspaniale, [gdyby] to [było] niespodzianką w kinie, ale myślę, że byłoby to bardzo trudne. Gdzieś po drodze pojawiłaby się zabawka albo ktoś inny ujawniłby zwiastun. W dzisiejszych czasach po prostu trudno jest utrzymać cokolwiek w tajemnicy.

Twórca skomentował również to, jak powinny wyglądać na ekranie relacje pomiędzy głównymi bohaterami filmu:

Masz film z facetem latającym na skrzydłach z vibranium, masz Czerwonego Hulka - uwielbiam takie rzeczy. Ale to naprawdę ma znaczenie tylko wtedy, gdy zależy ci na tym z poziomu dramatu i tematyki, na ludzkiej stronie tego.

Dla Onah było też ważne, co w filmie Sam miałby reprezentować jako Kapitan Ameryka, noszący Gwiazdy i Paski. Chodziło o ideę reprezentowania pewnego rodzaju postępu oraz grupy ludzi, która może się zjednoczyć i dzielić pewną wizję, poczucie nadziei i możliwości. Reżyser przyznał, że wiara we wspólną wizję świata, narodu i społeczności brzmi przesadnie optymistycznie, ale nic innego nam nie pozostało.

