Redfall miało trafić na PS5. Microsoft zablokował projekt

fot. Bethesda

Studio Arkane, gdy zaczynało prace nad grą Redfall, tworzyło ją z myślą nie tylko o Xboksach i PC, ale również o PS5. Gra znajdowała się już w fazie produkcji, gdy do akcji wkroczył Microsoft. Wtedy doszło bowiem do przejęcia Bethesdy przez giganta z Redmond, a to doprowadziło do zablokowania projektu dla platform Sony.

Transakcję sfinalizowano w marcu 2021 roku, wówczas dopięte był umowy na czasową wyłączność na Deathloop oraz Ghostwire: Tokyo dla PS5. Na tym jednak się skończyło.

Zostaliśmy przejęci przez Microsoft i była to zmiana przez wielkie Z. Przyszli i powiedzieli: „Koniec z PlayStation 5, skupiamy się na Xboksach, PC i Game Passie”. Nie jest to coś bardzo poważnego, a nawet dobra decyzja. Pomaga wspierać Game Pass i mamy jedną platformę mniej, o którą musimy się martwić, jedną komplikację mniej - mówi dla IGN Harvey Smith, szef studia.

Premiera Redfall zaplanowana została na 2 maja 2023 roku. Gra od dnia debiutu będzie dostępna bez dodatkowych opłat w ramach abonamentu Xbox Game Pass. Sami mieliśmy już okazję sprawdzić ten tytuł w akcji i mamy dobre wieści - zapowiada się, że na graczy czeka solidna produkcja.