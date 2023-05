Microsoft pracuje nad nową grą. Będziemy w niej podróżować w czasie

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Microsoft

Różne wycieki nowych gier już świat widział, ale ten najnowszy, dotyczący niezapowiedzianej jeszcze produkcji Microsoftu jest szczególnie interesujący. I nie chodzi tu tylko o sam tytuł, ale także o źródło przecieku. Jest nim młodzituki, bo zaledwie 21-letni zawodnik ligi NFL. Co Kyu Blu Kelly, po którego w drafcie sięgnęła drużyna Baltimore Ravens, ma wspólnego z grą Microsoftu? Zawodnik się zwyczajnie... wygadał.

Podczas wywiadu na żywo, który dotyczył głównie jego życia, amerykańskiego futbolu i tym podobnych, reporter zapytał go o umowę z Microsoftem dotyczącą nowej nieujawnionej gry wideo. Kyu Blu Kelly zaczął więc szczerze opowiadać o tym tytule, dopóki ktoś spoza kadru nie dał mu do zrozumienia, że ma przestać rozmawiać na ten temat. Co jednak poszło w eter, to w eterze zostało.

https://twitter.com/Wario64/status/1652418263165579264

Dzięki temu wiemy, że Microsoft pracuje produkcją, w której grupa żołnierzy z oddziału specjalnego przemieszcza się w czasie, by zapobiec strasznym wydarzeniom, który już wydarzyły się w teraźniejszości. Co więcej całość ma być powiązana z filmem, w którego tworzenie zaangażowany jest właśnie Kyu Blu Kelly.