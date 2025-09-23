placeholder
Zwiastun remake'u filmu Ręka nad kołyską. Czy wy zaufalibyście takiej niani?

Hulu zapowiedziało remake filmu Ręka nad kołyską, oraz opublikowało zwiastun produkcji. Historia opowiada o niepokojącej niani, która z każdym kolejnym dniem pracy wkrada się w życie rodziny.
Tomasz Hudyga
Tagi:  Hulu 
Ręka nad kołyską zwiastun
Ręka nad kołyską Hulu
Hulu zaprezentowało pierwszy zwiastun filmu Ręka nad kołyską, czyli remake’u klasycznego thrillera psychologicznego z 1992 roku. W głównych rolach występują Mary Elizabeth Winstead jako matka oraz Maika Monroe jako niania, która wkrada się w życie jej rodziny.

Ręka nad kołyską - zwiastun

Produkcja studia 20th Century Studios przedstawia Winstead w roli Caitlin Morales, zamożnej mieszkanki przedmieść, która zatrudnia nową nianię, Polly Murphy (Monroe). Wkrótce odkrywa jednak, że kobieta nie jest tą osobą, za którą się podaje.

Oryginał opowiadał o ciężarnej żonie ginekologa–położnika z Seattle, który po oskarżeniach pacjentek o nadużycia seksualne popełnia samobójstwo. Wstrząs doprowadza kobietę do poronienia, a następnie podaje się ona za nianię jednej z oskarżycielek swojego zmarłego męża i stopniowo zaczyna infiltrować jej rodzinę.

Film wyreżyserowała Michelle Garza Cervera, a scenariusz napisał Micah Bloomberg na podstawie tekstu Amandy Silver. W obsadzie znaleźli się również: Raúl Castillo, Martin Starr, Mileiah Vega, Riki Lindhome i Shannon Cochran.

