HBO Max - nowości na 1-15 listopada 2025. Intrygantka, Kocham LA i inne

Początek listopada zapowiada się całkiem interesująco na HBO Max. Zadebiutują dwa seriale: komedia Kocham LA oraz Intrygantka inspirowany powieścią Niebezpieczne związki, który opowiada o losach młodej Markizy de Merteuil. Ponadto bibliotekę wzbogaci wiele znakomitych filmów wyróżnionych nominacjami i Oscarami, jak Lady Bird, Zjawa czy Elvis.

Poniżej lista wybranych nowości oraz rozpiska dzień po dniu.

HBO Max - seriale i programy na 1-15 listopada

Kocham LA (I Love LA) - Grupa ambitnych przyjaciół stawia czoła życiu i miłości w Los Angeles w nowym serialu komediowym stworzonym przez Rachel Sennott.

Intrygantka (Seduction) - Markiza de Merteuil, zdradzona przez Valmonta, wyrusza w śmiałą podróż, aby stać się czołową kurtyzaną Paryża. Aby mogła stać się bohaterką własnej historii, musi odegrać rolę czarnego charakteru w życiu innych.

HBO Max - filmy na 1-15 listopada

Lady Bird - Waleczna nastolatka marzy o opuszczeniu rodzinnego miasta i rozpoczęciu studiów w Nowym Jorku.

Mozzarella (Muzzarell) - Daniele, zbuntowany nastolatek, wyrusza w podróż, by spełnić ostatnie życzenie swojej babci - spróbować mozzarelli wyrabianej przez jego ojca.

Zjawa - W Ameryce lat dwudziestych XIX wieku legendarny odkrywca walczy o przetrwanie po tym, jak został poturbowany przez niedźwiedzia grizzly.

Księga życia (Book of Life) - Młody Manolo wyrusza w pełną przygód podróż, która pozwala mu odkryć jego prawdziwe „ja".

Co się zdarzyło w Las Vegas (What Happens in Vegas) - Dwójka nieznajomych po pijackim ślubie w Vegas musi zmierzyć się z konsekwencjami, gdy sędzia odmawia unieważnienia małżeństwa.

Wszystko czym jesteś (Every You Every Me) - Nadine próbuje ożywić gasnący związek. Chce znów czuć to, co kiedyś do swojego partnera, ale on wydaje się być zupełnie inną osobą.

Na samą myśl o tobie (The Idea of You) - 40-letnia samotna matka rozpoczyna niespodziewany romans z 24-letnim wokalistą najpopularniejszego boysbandu na świecie.

Zabić mongolskiego konia (To Kill a Mongolian Horse) - W Mongolii pasterz wiedzie podwójne życie – za dnia dogląda stada, nocą występuje w pokazach konnych.

- W Mongolii pasterz wiedzie podwójne życie – za dnia dogląda stada, nocą występuje w pokazach konnych. Nikt - Ponure życie mieszkańca przedmieścia zmienia się po przypadkowym spotkaniu z mafią, które prowadzi go na brutalną ścieżkę.

Elvis - Historia Elvisa opowiedziana przez pryzmat jego skomplikowanej relacji z enigmatycznym menedżerem.

Kilka dni, nie więcej (Just a Couple of Days) - Po incydencie przemocy w obozie dla uchodźców, dziennikarz dość nieoczekiwanie angażuje się w sprawę w działania organizacji pozarządowej.

Czerwona Jedynka (Red One) - Na kilka dni przed Bożym Narodzeniem Święty Mikołaj zostaje porwany. Callum Drift, szef ochrony Bieguna Północnego, musi go odnaleźć.

Requiem - Historia młodej kobiety chorej na epilepsję, która - rozdarta między wiarą a chorobą - staje się ofiarą egzorcyzmu.

Raz, dwa, trzy... wchodzisz do gry! (All Fun and Games) - Troje rodzeństwa z Salem zostaje wciągnięte w demoniczną grę, w której obowiązuje tylko jedna zasada: przegrany umiera.

Wybuchowa para (Knight ad Day) - Kiedy dziewczyna z małego miasteczka poznaje tajemniczego nieznajomego, jest przekonana, że spotkała mężczyznę swoich marzeń. Niedługo potem okazuje się, że Roy jest superszpiegiem, który ucieka przed swoimi mocodawcami.

Przypadek Harolda Cricka (Stranger than Fiction) - Harold słyszy w głowie narrację autorki, która pisze o jego życiu. Musi ją odnaleźć, zanim ta postanowi go uśmiercić.

Blackberry - Historia błyskawicznego sukcesu i katastrofalnego upadku pierwszego na świecie smartfona - BlackBerry.

- Historia błyskawicznego sukcesu i katastrofalnego upadku pierwszego na świecie smartfona - BlackBerry. Królestwo Niebieskie - Życie kowala pogrążonego w rozpaczy po stracie najbliższych odmienia wizyta rycerza, który nakłania go do wzięcia udziału w wyprawie krzyżowej. Orlando Bloom w jednej z głównych ról.

Ostatni pojedynek (The Last Duel) - Opowieść o zdradzie i zemście osadzona w brutalnej rzeczywistości XIV-wiecznej Francji, w reżyserii Ridleya Scotta.

8 - Przez 90 lat osiem spotkań wyznacza burzliwą relację Octavia i Adeli, odzwierciedlając przełomowe momenty w historii Hiszpanii.

Najczarniejsza godzina (The Darkest Hour) - Historia pięciu młodych ludzi, którzy utknęli w Moskwie i walczą o przetrwanie po niszczycielskim ataku.

- Historia pięciu młodych ludzi, którzy utknęli w Moskwie i walczą o przetrwanie po niszczycielskim ataku. Nikt mnie nie kocha (Nobody Likes Me) - Sara poznaje szarmanckiego Martina i po raz pierwszy doświadcza miłości, o której dotąd tylko marzyła. Mężczyzna skrywa jednak mroczny sekret.

HBO Max - dokumenty na 1-15 listopada

One to One: John i Yoko (One to One: John & Yoko) - Nowe spojrzenie na życie Johna Lennona i Yoko Ono w Greenwich Village na początku lat 70.

Listopadowe nowości w serwisie HBO Max dzień po dniu (1 - 15 listopada)

1 listopada

Lady Bird

Mozzarella

Zjawa

Księga życia

2 listopada

Co się zdarzyło w Las Vegas

3 listopada

Kocham LA, odc. 1

Harry Potter: Wizards of Baking II, odc. 1

4 listopada

Sister Wives XX, odc. 1

6 listopada

My Ayrton, by Adriane Galisteu, odc. 1-2

Wszystko czym jesteś

7 listopada

The Vallecas File, odc. 1

Na samą myśl o tobie

Zabić mongolskiego konia

Nikt

Elvis

Salve Maria

Kilka dni, nie więcej

Czerwona Jedynka

Requiem

Raz, dwa, trzy... wchodzisz do gry!

8 listopada

Emma's Big Adventure

Moon

Monsieur Aznavour

9 listopada

Wybuchowa para

10 listopada

Lana Longbeard, odc. 1-52

Hunted by My Husband: The Untold Story of the DC Sniper

A Body in the Basement II, odc. 1-8

The Floor IV, odc. 1

13 listopada

Angela Diniz: Murdered and Convicted, odc. 1

Baylen Out Loud II, odc. 1

Przypadek Harolda Cricka

14 listopada

Intrygantka

Blackberry

Królestwo niebieskie

Ostatni pojedynek

8

Fight Club

Najczarniejsza godzina

15 listopada

One to One: John i Yoko

Bird

Nikt mnie nie kocha