HBO Max - nowości na 1-15 listopada 2025. Intrygantka, Kocham LA i inne

Początek listopada zapowiada się całkiem interesująco na HBO Max. Zadebiutują dwa seriale: komedia Kocham LA oraz Intrygantka inspirowany powieścią Niebezpieczne związki, który opowiada o losach młodej Markizy de Merteuil. Ponadto bibliotekę wzbogaci wiele znakomitych filmów wyróżnionych nominacjami i Oscarami, jak Lady Bird, Zjawa czy Elvis.
Poniżej lista wybranych nowości oraz rozpiska dzień po dniu.
HBO Max - seriale i programy na 1-15 listopada
- Kocham LA (I Love LA) - Grupa ambitnych przyjaciół stawia czoła życiu i miłości w Los Angeles w nowym serialu komediowym stworzonym przez Rachel Sennott.
- Intrygantka (Seduction) - Markiza de Merteuil, zdradzona przez Valmonta, wyrusza w śmiałą podróż, aby stać się czołową kurtyzaną Paryża. Aby mogła stać się bohaterką własnej historii, musi odegrać rolę czarnego charakteru w życiu innych.
HBO Max - filmy na 1-15 listopada
- Lady Bird - Waleczna nastolatka marzy o opuszczeniu rodzinnego miasta i rozpoczęciu studiów w Nowym Jorku.
- Mozzarella (Muzzarell) - Daniele, zbuntowany nastolatek, wyrusza w podróż, by spełnić ostatnie życzenie swojej babci - spróbować mozzarelli wyrabianej przez jego ojca.
- Zjawa (The Revenant) - W Ameryce lat dwudziestych XIX wieku legendarny odkrywca walczy o przetrwanie po tym, jak został poturbowany przez niedźwiedzia My Ayrton, by Adriane Galisteu grizzly.
- Księga życia (Book of Life) - Młody Manolo wyrusza w pełną przygód podróż, która pozwala mu odkryć jego prawdziwe „ja”.
- Co się zdarzyło w Las Vegas (What Happens in Vegas) - Dwójka nieznajomych po pijackim ślubie w Vegas musi zmierzyć się z konsekwencjami, gdy sędzia odmawia unieważnienia małżeństwa.
- Wszystko czym jesteś (Every You Every Me) - Nadine próbuje ożywić gasnący związek. Chce znów czuć to, co kiedyś do swojego partnera, ale on wydaje się być zupełnie inną osobą.
- Na samą myśl o tobie (The Idea of You) - 40-letnia samotna matka rozpoczyna niespodziewany romans z 24-letnim wokalistą najpopularniejszego boysbandu na świecie.
- Zabić mongolskiego konia (To Kill a Mongolian Horse) - W Mongolii pasterz wiedzie podwójne życie – za dnia dogląda stada, nocą występuje w pokazach konnych.
- Nikt (Nobody) - Ponure życie mieszkańca przedmieścia zmienia się po przypadkowym spotkaniu z mafią, które prowadzi go na brutalną ścieżkę.
- Elvis - Historia Elvisa opowiedziana przez pryzmat jego skomplikowanej relacji z enigmatycznym menedżerem.
- Kilka dni, nie więcej (Just a Couple of Days) - Po incydencie przemocy w obozie dla uchodźców, dziennikarz dość nieoczekiwanie angażuje się w sprawę w działania organizacji pozarządowej.
- Czerwona Jedynka (Red One) - Na kilka dni przed Bożym Narodzeniem Święty Mikołaj zostaje porwany. Callum Drift, szef ochrony Bieguna Północnego, musi go odnaleźć.
- Requiem - Historia młodej kobiety chorej na epilepsję, która - rozdarta między wiarą a chorobą - staje się ofiarą egzorcyzmu.
- Raz, dwa, trzy... wchodzisz do gry! (All Fun and Games) - Troje rodzeństwa z Salem zostaje wciągnięte w demoniczną grę, w której obowiązuje tylko jedna zasada: przegrany umiera.
- Wybuchowa para (Knight ad Day) - Kiedy dziewczyna z małego miasteczka poznaje tajemniczego nieznajomego, jest przekonana, że spotkała mężczyznę swoich marzeń. Niedługo potem okazuje się, że Roy jest superszpiegiem, który ucieka przed swoimi mocodawcami.
- Przypadek Harolda Cricka (Stranger than Fiction) - Harold słyszy w głowie narrację autorki, która pisze o jego życiu. Musi ją odnaleźć, zanim ta postanowi go uśmiercić.
- Blackberry - Historia błyskawicznego sukcesu i katastrofalnego upadku pierwszego na świecie smartfona - BlackBerry.
- Królestwo Niebieskie (Kingdom of Heaven) - Życie kowala pogrążonego w rozpaczy po stracie najbliższych odmienia wizyta rycerza, który nakłania go do wzięcia udziału w wyprawie krzyżowej. Orlando Bloom w jednej z głównych ról.
- Ostatni pojedynek (The Last Duel) - Opowieść o zdradzie i zemście osadzona w brutalnej rzeczywistości XIV-wiecznej Francji, w reżyserii Ridleya Scotta.
- 8 - Przez 90 lat osiem spotkań wyznacza burzliwą relację Octavia i Adeli, odzwierciedlając przełomowe momenty w historii Hiszpanii.
- Najczarniejsza godzina (The Darkest Hour) - Historia pięciu młodych ludzi, którzy utknęli w Moskwie i walczą o przetrwanie po niszczycielskim ataku.
- Nikt mnie nie kocha (Nobody Likes Me) - Sara poznaje szarmanckiego Martina i po raz pierwszy doświadcza miłości, o której dotąd tylko marzyła. Mężczyzna skrywa jednak mroczny sekret.
HBO Max - dokumenty na 1-15 listopada
- One to One: John i Yoko (One to One: John & Yoko) - Nowe spojrzenie na życie Johna Lennona i Yoko Ono w Greenwich Village na początku lat 70.
Listopadowe nowości w serwisie HBO Max dzień po dniu (1 - 15 listopada)
1 listopada
Lady Bird
Mozzarella
Zjawa
Księga życia
2 listopada
Co się zdarzyło w Las Vegas
3 listopada
Kocham LA, odc. 1
Harry Potter: Wizards of Baking II, odc. 1
4 listopada
Sister Wives XX, odc. 1
6 listopada
My Ayrton, by Adriane Galisteu, odc. 1-2
Wszystko czym jesteś
7 listopada
The Vallecas File, odc. 1
Na samą myśl o tobie
Zabić mongolskiego konia
Nikt
Elvis
Salve Maria
Kilka dni, nie więcej
Czerwona Jedynka
Requiem
Raz, dwa, trzy... wchodzisz do gry!
8 listopada
Emma's Big Adventure
Moon
Monsieur Aznavour
9 listopada
Wybuchowa para
10 listopada
Lana Longbeard, odc. 1-52
Hunted by My Husband: The Untold Story of the DC Sniper
A Body in the Basement II, odc. 1-8
The Floor IV, odc. 1
13 listopada
Angela Diniz: Murdered and Convicted, odc. 1
Baylen Out Loud II, odc. 1
Przypadek Harolda Cricka
14 listopada
Intrygantka
Blackberry
Królestwo niebieskie
Ostatni pojedynek
8
Fight Club
Najczarniejsza godzina
15 listopada
One to One: John i Yoko
Bird
Nikt mnie nie kocha
