Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Diane Ladd nie żyje. Gwiazda Dzikości serca Davida Lyncha miała 89 lat

Córka aktorki, Laura Dern, wydawała oświadczenie w sprawie śmierci matki. „​Była najwspanialszą córką, matką, babcią, aktorką, artystką i empatyczną duszą”​.
placeholder
Reklama
placeholder
Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  śmierć aktorki 
Diane Ladd aktorka
Dzikość serca w filmie Dzikość serca w reżyserii Davida Lyncha Fot. PolyGram Filmed Entertainment / Propaganda Films
Reklama

Diane Ladd nie żyje. Trzykrotnie nominowana do Oscara aktorka zmarła w poniedziałek rano w swoim domu. W chwili śmierci miała 89 lat. Informację potwierdził portalowi Variety przedstawiciel jej córki, Laury Dern.

Moja bohaterka i moja ukochana matka, Diane Ladd, odeszła dziś rano, ze mną u boku, w jej domu, w mieście Ojai w Kalifornii. Była najwspanialszą córką, matką, babcią, aktorką, artystką i empatyczną duszą. Kimś, kogo można sobie tylko wyśnić. Mieliśmy szczęście, że była w naszym życiu. Unosi się teraz razem z aniołami – możemy przeczytać w oświadczeniu Laury Dern, córki zmarłej. 

Diane Ladd - kariera

Diane Ladd była trzykrotnie nominowana do Oscara. Ten zaszczyt zapewniły jej role w filmach Historia Rose Marthy Coolidge, Dzikość serca Davida Lyncha i Alicja już tu nie mieszka Martina Scorsese. Została trzykrotnie nominowana do Primetime Emmy za występy w serialach Dotyk anioła, Grace w opałach i Doktor Quinn. Ma na koncie także cztery nominacje do Złotego Globu, z czego wygrała jedną statuetkę – za rolę w Alice. Była więc bardzo docenianą i szanowaną aktorką. 

Diane Ladd zadebiutowała na ekranie w latach pięćdziesiątych, a pracowała aż do 2022 roku. W ostatnich latach pojawiła się między innymi w jednym odcinku hitu Młody Sheldon, serii Chesapeake Shores czy filmie Joy u boku Jennifer Lawrence. Dbała o branżę rozrywkową również jako wieloletnia członkini zarządu SAG-AFTRA. 

Źródło: Variety

Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  śmierć aktorki 
Diane Ladd aktorka
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

7,6

2017
Młody Sheldon
Oglądaj TERAZ Młody Sheldon Komedia
Powiązane filmy

Oceń

2016
Joy Dramat

Oceń

1974
Alicja już tu nie mieszka
Oglądaj TERAZ Alicja już tu nie mieszka Dramat

6,7

1991
Historia Rose
Historia Rose Dramat

7,3

1990
Dzikość serca
Oglądaj TERAZ Dzikość serca Komedia
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Apple TV - listopad
-

Apple TV - nowości na listopad 2025. Jedyna, Plan wycieczki 2 i inne

2 Joe Locke jako Billy Maximoff w To zawsze Agatha
-
Plotka

W Vision Quest dojdzie do wyczekiwanego spotkania? Fani na to czekają od lat

3 Joel Edgerton
-

Joel Edgerton w Polsce. Wiemy, kiedy odwiedzi nasz kraj

4 Bewitched
-

Hit MCU inspirował się tym serialem. Teraz Ożeniłem się z czarownicą powróci w nowej odsłonie

5 Audrey Hepburn
-

Jednak nie Lily Collins jako Audrey Hepburn. Obsadzono legendę kina

6 HBO Max listopad
-

HBO Max - nowości na 1-15 listopada 2025. Intrygantka, Kocham LA i inne

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e213

Moda na sukces

s08e04

FBI

s28e11

The Voice

s42e265

Ridiculousness

s42e266

Ridiculousness

s42e267

Ridiculousness

s42e268

Ridiculousness

s42e269

Ridiculousness
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Slay the Spire. Gra Planszowa

05

lis

Gra

Slay the Spire. Gra Planszowa
Predator: Strefa zagrożenia

07

lis

Film

Predator: Strefa zagrożenia
Przypadkiem napisałam książkę

07

lis

Film

Przypadkiem napisałam książkę
Zbuntowana księżniczka i ekipa ratunkowa

07

lis

Film

Zbuntowana księżniczka i ekipa ratunkowa
Miłość

07

lis

Film

Miłość
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Matthew McConaughey
Matthew McConaughey

ur. 1969, kończy 56 lat

Ralph Macchio
Ralph Macchio

ur. 1961, kończy 64 lat

Olivia Taylor Dudley
Olivia Taylor Dudley

ur. 1985, kończy 40 lat

Jean-Luc Bilodeau
Jean-Luc Bilodeau

ur. 1990, kończy 35 lat

Bartłomiej Kotschedoff
Bartłomiej Kotschedoff

ur. 1987, kończy 38 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1 People
-

Najseksowniejsi żyjący mężczyźni 1985-2024. Kto zdobył tytuł przed Jonathanem Baileyem?

2
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

3
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

4

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

5

Zestaw LEGO zaprojektowany przez Polaka trafi do sprzedaży. Jak się prezentuje?

6

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

7

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 314-318. Co się wydarzy?

9

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

10

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV