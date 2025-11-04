Diane Ladd nie żyje. Gwiazda Dzikości serca Davida Lyncha miała 89 lat

Diane Ladd nie żyje. Trzykrotnie nominowana do Oscara aktorka zmarła w poniedziałek rano w swoim domu. W chwili śmierci miała 89 lat. Informację potwierdził portalowi Variety przedstawiciel jej córki, Laury Dern.
Diane Ladd - kariera
Diane Ladd była trzykrotnie nominowana do Oscara. Ten zaszczyt zapewniły jej role w filmach Historia Rose Marthy Coolidge, Dzikość serca Davida Lyncha i Alicja już tu nie mieszka Martina Scorsese. Została trzykrotnie nominowana do Primetime Emmy za występy w serialach Dotyk anioła, Grace w opałach i Doktor Quinn. Ma na koncie także cztery nominacje do Złotego Globu, z czego wygrała jedną statuetkę – za rolę w Alice. Była więc bardzo docenianą i szanowaną aktorką.
Diane Ladd zadebiutowała na ekranie w latach pięćdziesiątych, a pracowała aż do 2022 roku. W ostatnich latach pojawiła się między innymi w jednym odcinku hitu Młody Sheldon, serii Chesapeake Shores czy filmie Joy u boku Jennifer Lawrence. Dbała o branżę rozrywkową również jako wieloletnia członkini zarządu SAG-AFTRA.
Źródło: Variety