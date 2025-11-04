Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Jednak nie Lily Collins jako Audrey Hepburn. Obsadzono legendę kina

Dinner With Audrey to nowy film oparty na faktach z życia Audrey Hepburn. Plotki sugerowały zainteresowanie Lily Collins, by tę postać zagrała, ale teraz, po oficjalnym ujawnieniu obsady, wybór padł na nieoczywistą aktorkę.
placeholder
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  audrey hepburn 
Audrey Hepburn fot. materiały prasowe
Reklama

Obsada Dinner With Audrey ujawniona. Ogłoszono, że Audrey Hepburn ostatecznie zagra Thomasin McKenzie. Aktorka wystąpiła w takich tytułach jak Jojo Rabbit, Ostatniej nocy w Soho, Zatrzyj ślady, Jej wszystkie życia, Psie pazury oraz Eileen. Ansel Elgort (Baby Driver, West Side Story) natomiast zagra postać projektanta mody, hrabiego Huberta de Givenchy. Poinformowano również o udziale Michaela Shannona, który prowadzi negocjacje w sprawie roli, ale nie wiadomo, w kogo miałby się wcielić.

nullfot. materiały prasowe

Dinner With Audrey – co wiemy?

Reżyserem filmu jest Abe Sylvia, znany z serialu Palm Royale. Kara Holden jest autorką scenariusza. Historia oparta jest na faktach z życia legendy kina Audrey Hepburn i jej 40-letniej przyjaźni z De Givenchym – a ściślej o tytułowej kolacji, która ją zapoczątkowała. Projektant od tego czasu odpowiadał za całą garderobę aktorki, na czele z sukienką, którą miała na sobie w 1954 roku podczas odbierania Oscara dla najlepszej aktorki.

Na razie nie wiadomo, kiedy rozpoczną się prace na planie. Data premiery nie została ustalona.

Źródło: deadline.com

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  audrey hepburn 
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

7,9

2019
Jojo Rabbit
Oglądaj TERAZ Jojo Rabbit Dramat

Najnowsze

1 1. Superman - od początku filmu ukazany jest jako najsilniejszy ze wszystkich Meta-ludzi. Choć w trakcie fabuły chwilowo przegrywa z tak potężnymi przeciwnikami jak jego klon Ultraman czy Inżynierka, to finalnie pokonuje wszystkich wrogów. Dysponuje niezwykłymi mocami: nadludzką siłą, prędkością, umiejętnością latania, wytrzymałością czy laserowym wzrokiem.
-
Plotka

Dlaczego usunięto rozdziały z Supermana? Jednak nie przez pokazy testowe?

2 The Boys - pies - Bentley Alexander aka Terror
-

Pies Butchera z The Boys nie żyje. Poruszające pożegnanie od twórców

3 Sukcesja. Od lewej: Kendall Roy i Logan Roy
-

Wielka walka między gwiazdami Sukcesji. Daniel Day-Lewis wywołany do tablicy

4 Apple TV - listopad
-

Apple TV - nowości na listopad 2025. Jedyna, Plan wycieczki 2 i inne

5 Joe Locke jako Billy Maximoff w To zawsze Agatha
-
Plotka

W Vision Quest dojdzie do wyczekiwanego spotkania? Fani na to czekają od lat

6 Joel Edgerton
-

Joel Edgerton w Polsce. Wiemy, kiedy odwiedzi nasz kraj

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e213

Moda na sukces

s08e04

FBI

s28e11

The Voice

s42e265

Ridiculousness

s42e266

Ridiculousness

s42e267

Ridiculousness

s42e268

Ridiculousness

s42e269

Ridiculousness
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Slay the Spire. Gra Planszowa

05

lis

Gra

Slay the Spire. Gra Planszowa
Predator: Strefa zagrożenia

07

lis

Film

Predator: Strefa zagrożenia
Przypadkiem napisałam książkę

07

lis

Film

Przypadkiem napisałam książkę
Zbuntowana księżniczka i ekipa ratunkowa

07

lis

Film

Zbuntowana księżniczka i ekipa ratunkowa
Miłość

07

lis

Film

Miłość
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Matthew McConaughey
Matthew McConaughey

ur. 1969, kończy 56 lat

Ralph Macchio
Ralph Macchio

ur. 1961, kończy 64 lat

Olivia Taylor Dudley
Olivia Taylor Dudley

ur. 1985, kończy 40 lat

Jean-Luc Bilodeau
Jean-Luc Bilodeau

ur. 1990, kończy 35 lat

Bartłomiej Kotschedoff
Bartłomiej Kotschedoff

ur. 1987, kończy 38 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1 Zdjęcia aktorów
-

Najseksowniejsi żyjący mężczyźni 1985-2025. Kto zdobył tytuł przed Jonathanem Baileyem?

2
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

3
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

4

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

5

Zestaw LEGO zaprojektowany przez Polaka trafi do sprzedaży. Jak się prezentuje?

6

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

7

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 314-318. Co się wydarzy?

9

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

10

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV