Jednak nie Lily Collins jako Audrey Hepburn. Obsadzono legendę kina

fot. materiały prasowe

Obsada Dinner With Audrey ujawniona. Ogłoszono, że Audrey Hepburn ostatecznie zagra Thomasin McKenzie. Aktorka wystąpiła w takich tytułach jak Jojo Rabbit, Ostatniej nocy w Soho, Zatrzyj ślady, Jej wszystkie życia, Psie pazury oraz Eileen. Ansel Elgort (Baby Driver, West Side Story) natomiast zagra postać projektanta mody, hrabiego Huberta de Givenchy. Poinformowano również o udziale Michaela Shannona, który prowadzi negocjacje w sprawie roli, ale nie wiadomo, w kogo miałby się wcielić.

fot. materiały prasowe

Dinner With Audrey – co wiemy?

Reżyserem filmu jest Abe Sylvia, znany z serialu Palm Royale. Kara Holden jest autorką scenariusza. Historia oparta jest na faktach z życia legendy kina Audrey Hepburn i jej 40-letniej przyjaźni z De Givenchym – a ściślej o tytułowej kolacji, która ją zapoczątkowała. Projektant od tego czasu odpowiadał za całą garderobę aktorki, na czele z sukienką, którą miała na sobie w 1954 roku podczas odbierania Oscara dla najlepszej aktorki.

Na razie nie wiadomo, kiedy rozpoczną się prace na planie. Data premiery nie została ustalona.