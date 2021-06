Korporacje pracują nad wyświetlaniem reklam w naszych snach

Źródło: YouTube / Coors Light

Na łamach Science Magazine upubliczniono petycję wystosowaną przez 40 naukowców, którzy apelują do urzędów regulacyjnych o zainteresowanie się technologią ukierunkowanej inkubacji snów (TDI). Eksperci od śnienia wytknęli korporacjom prowadzenie wątpliwych etycznie prac nad wykorzystaniem inżynierii sennej, aby dotrzeć do potencjalnych klientów.

Na celowniku znalazł się przede wszystkim koncern browarniczy Coors, który chciał wykorzystać potencjał TDI, aby na dzień przed Super Bowl zaszczepić w umysłach ok. 100 milionów odbiorców marzenia senne o piwie. A zwłaszcza o piwie Coors przedstawionym na tle odświeżających, górskich krajobrazów.

Zaszczepianie snów w ludzkim umyśle w celu sprzedaży produktu, nie wspominając nawet o sprzedaży substancji uzależniających, budzi poważne etyczne wątpliwości. Nasze sny nie mogą być po prostu kolejnym afiszem dla korporacyjnych reklam – obwieszczają autorzy petycji.

Korporacja zaprosiła ochotników do obejrzenia przed zaśnięciem reklamy zaprojektowanej przy współpracy z ekspertami od inkubacji snów. W filmie można było zobaczyć obrazy i dźwięki kojarzone z górskimi wodospadami, na tle których prezentowano opakowania z piwem Coors. Każdy z uczestników badania mógł otrzymać także kod na darmową zgrzewkę 12 puszek, jeśli podzielił się nagraniem ze znajomymi. W ten sposób powstał łańcuszek reklam TDI, zdolny do podprogowego wstrzyknięcia konkretnych marzeń sennych dużej grupie odbiorców.

Z punktu widzenia korporacji największą wadą reklam TDI jest konieczność świadomego odpalenia odpowiedniego materiału przed zaśnięciem. Tylko w ten sposób można wymusić śnienie o konkretnych obrazach. Ale według autorów petycji wraz z rozwojem nowoczesnych technologii korporacje mogą pokusić się m.in. o wykorzystanie inteligentnych głośników, aby manipulować naszymi marzeniami sennymi.

Łatwo wyobrazić sobie świat, w którym inteligentne głośniki staną się pasywnymi nośnikami nieuświadomionej reklamy nocnej, niezależnie od tego, czy wyrazimy na nią zgodę, czy też nie. Takie ukierunkowane ścieżki dźwiękowe mogą stać się scenerią dla naszych snów, tak jak niekończące się billboardy zaśmiecające amerykańskie autostrady stały się częścią naszego życia.

Wśród firm eksperymentujących z TDI wymieniono także kilka innych dużych korporacji. Microsoft miał korzystać z niej w kampanii Made From Dreams, w ramach której najpierw inkubowano marzenia senne profesjonalnym gamerom, następnie rejestrowano zapis fal mózgowych, po czym zwizualizowano je w rzeczywistości przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Sony wypuściło z kolei grę Tetris Effect inspirowaną badaniami na temat śnienia o tetrisowych klockach, a Burger King w 2018 roku z okazji Halloween wypuścił burgera, który według badań laboratoryjnych miał inkubować koszmary senne.

Powyższe przypadki to najlepszy dowód na to, że sen jest już na celowniku reklamodawców. Autorzy petycji liczą na to, że urzędy legislacyjne zajmą się tą problematyką i zrobią wszystko, aby uniemożliwić wstrzykiwanie reklam do snów bez naszej wiedzy.