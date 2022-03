Resident Evil - plakaty i data premiery serialu aktorskiego Netflixa

Netflix

Netflix od dłuższego czasu pracował nad serialem aktorskim Resident Evil, który byłby ich adaptacją kultowej gry stworzonej przez Capcom. Do sieci trafiły dwa plakaty produkcji, które ujawniają datę premiery. Serial trafi do oferty serwisu już 14 lipca 2022 roku.

Netflix przygotował historię, która będzie opowiadana w dwóch liniach czasowych. W pierwszej 14-letnie siostry Jade i Billie Wesker przeprowadzają się do New Raccoon City. Jest to sztucznie stworzone przez korporację miasto. Z czasem dziewczyny odkrywają, że jest tutaj wiele tajemnic, które mogą zniszczyć świat. Druga linia czasowa rozgrywa się wiele lat później, gdy na Ziemi zostało jedynie 15 mln ludzi. Bohaterka musi walczyć o przeżycie, gdy na świecie jest ponad 6 miliardów potworów. Zobaczcie udostępnione plakaty:

Resident Evil

W obsadzie serialu Resident Evil jest Lance Reddick (serial John Wick), który wcieli się w Alberta Weskera. Towarzyszą mu Ella Balińska (Aniołki Charliego), Tamara Smart (Artemis Fowl), Siena Agudong (No Good NIck), Adeline Rudolph (Chilling Adventures of sabrina) i Paola Nunez )The Purge). Andrew Dabb, znany z Supernatural, jest showrunnerem.

