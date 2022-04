Return to Monkey Island - kultowa seria powróci z nową odsłoną! Ron Gilbert za sterami projektu

fot. Devolver Digital

Jedna z najbardziej cenionych serii gier przygodowych w historii doczeka się nowej odsłony. Oficjalnie zapowiedziano grę Return to Monkey Island, a za jej sterami stać będą Ron Gilbert oraz Dave Grossman, znani z pierwszych odsłon cyklu. W zwiastunie zdradzono również, że za muzykę odpowiadać będą Michael Land, Peter McConnell i Clint Bajakian, a Dominic Armato ponownie udzieli swojego głosu głównemu bohaterowi, Guybrushowi Threepwoodowi. Wszystko wskazuje na to, że fani marki otrzymają coś, na co od dawna czekali.

Return to Monkey Island ma zadebiutować jeszcze w 2022 roku, ale dokładna data premiery nie została ujawniona. Nie wiemy też, na jakie platformy zmierza gra. Można jednak założyć, że trafi ona na PC oraz popularne konsole.

