Dying Light na PS5 i Xbox Series S/X nie zawodzi? Zobaczcie analizę aktualizacji

fot. Techland

Chociaż w lutym 2022 roku na rynek trafiło Dying Light 2, to Techland nie zapomniał o pierwszej części serii i niedawno otrzymała ona aktualizację przygotowaną z myślą o konsolach PlayStation 5 i Xbox Series S/X. Wprowadza ona dodatkowe tryby graficzne, stawiające na jak najlepszą jakość grafiki, 60 klatek na sekundę lub oferującą balans między rozdzielczością oraz płynnością.

Aktualizacji przyjrzeli się eksperci z kanału Digital Foundry. W obszernej, trwającej ponad 11 minut analizie sprawdzają oni, co tak naprawdę zmieniło się w grze. Wnioski są jasne: pierwsze Dying Light naprawdę wiele zyskało i to świetna okazja, by nadrobić zaległości lub wrócić do tej przygody po latach.

