Return to Monkey Island z datą premiery. Zagramy już w przyszłym miesiącu

Devolver Digital

Najnowsza gra Rona Gilberta, produkcja Return to Monkey Island, bezpośrednia kontynuacja Secret Of Monkey Island oraz Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge, właśnie doczekała się konkretnej daty premiery. Tytuł zmierza na PC oraz Nintendo Switch i już 19 września będzie dostępny na tych platformach.

Zamówienia przedpremierowe na grę można już składać. Kosztuje ona od 90 do 120 zł w zależności od platformy oraz sklepu. Co ciekawe, twórcy postanowili dorzucić graczom prezent. Dotyczy on tylko tych, którzy zamówią grę w pre-orderze. To zbroja dla konia. Dodatek ten będzie kompletnie bezużyteczny i będzie jedynie zajmował miejsce w ekwipunku.

To taki mały żart ze strony twórców nawiązujący do słynnego DLC do Obliviona, które wydawca gry sprzedawał za 2 dolary.

Dla miłośników serii Monkey Island zbliżająca się premiera będzie zwieńczeniem trylogii Rona Gilberta, na które czekają już blisko 30 lat.