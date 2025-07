Jeden z zapowiedzianych filmów DCU nie powstanie. O który może chodzić?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. DC Comics

DCU wystartowało na dobre, a świetny wynik finansowy pierwszego weekendu Supermana sugeruje, że to dopiero początek atrakcji szykowanych przez Jamesa Gunna i Petera Safrana. Mimo tego sprawa nie jest jasna w kontekście wszystkich zapowiedzianych projektów z nowego uniwersum. Sgt. Rock został odstawiony na bok i nie wiadomo, czy i kiedy ewentualnie studio powróci do prac nad tym filmem. Innym projektem, który stoi pod dużym znakiem zapytania jest zapowiedziany Swamp Thing, którego miał reżyserować James Mangold. Bardzo możliwe, że James Gunn właśnie zdradził, jaki los spotkał tę produkcję.

James Gunn w rozmowie z NPR zdradził, że jeden z zapowiedzianych projektów DCU prawdopodobnie nie ujrzy światła dziennego. Chociaż nie padł konkretny tytuł, to wszystko wskazuje na to, że może chodzić o Swamp Thing. Inne projekty, które zostały zapowiedziane - poza Sgt. Rock - w jakiejś formie wkroczyły już w fazę produkcji. Możliwe też, że chodzi o The Authority.

Nasz film dostał zielone światło. Miał scenariusz i wszystko. Dostaliśmy drugą, trzecią wersję, ale nic się nie zmieniało. Nie było lepiej. Poziom był ciągle taki sam. W końcu powiedziałem: "Nie możemy zrobić tego filmu. Po prostu nie możemy. Nie jest dobry. Przecież to wiemy." To, że mieliśmy wyznaczonego reżysera do projektu i zdolnego scenarzystę nie dawało gwarancji, że scenariusz zadziała. Na koniec wszyscy byliby niezadowoleni. Film by miał premierę, byłby zły. Reżyser wyglądałby źle, scenarzysta tak samo. My wszyscy byśmy na tym źle wyszli. Nie chciałem tego. Nie zrobimy tego filmu. Więc zabiliśmy ten projekt.

