Jeden z twórców 28 dni później twierdzi, że The Last of Us jest lepsze. Nowa zapowiedź kontynuacji

28 dni później to klasyk kina jeśli chodzi o produkcje z zombie w roli głównej. Klasyk napisany przez Alexa Garlanda i w reżyserii Danny'ego Boyle'a. Ten pierwszy po raz pierwszy usiadł na stołku reżysera jeśli chodzi o tę serię, a zrobił to przy okazji 28 lat później. W sieci pojawiło się nowe wideo promujące nadchodzący film.

Jeden z twórców 28 dni później twierdzi, że The Last of Us jest lepsze

Równie ciekawa, co zapowiedź filmu, jest wypowiedź Alexa Garlanda porównująca 28 dni później do The Last of Us. Reżyser zasiadł ostatnio do podcastu Creator to Creator organizowanego przez PlayStation, w trakcie którego rozmowę prowadził z Neilem Druckmannem, człowiekiem odpowiedzialnym za serię gier o zombie, która została zaadaptowana na serial przez HBO. Zdaniem Garlanda to The Last of Us jest lepsze od jego własnego filmu.

Powiem tak: The Last of Us jest lepsze niż 28 dni później, przynajmniej pod względem scenariusza. Nie będę mówić o reżyserii, bo to byłoby głupie. Wiem o czym jest 28 dni później, wiem jaki był proces pisania scenariusza i wiem, co zrobiłem. Jednak przy The Last of Us myślałem sobie: "O, to jest o wiele bardziej poruszające i wyrafinowane." Nie chodzi o atakowanie 28 dni później. Jestem z tego filmu dumny i jest fajną częścią mojego życia. Ale poważnie - The Last of Us jest kompletnie innym poziomie i na pewno stanowi dla mnie inspirację.

