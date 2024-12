Scenariusz filmu Deadpool & Wolverine zasłużył na nominację do Oscara? Ryan Reynolds o jego pisaniu

fot. Marvel Studios

Deadpool & Wolverine zarobił na całym świecie miliard 338 milionów dolarów stając się drugą najbardziej dochodową produkcją 2024 roku. Ten komiksowy projekt był na tyle dobry, że zdobył już kilka nominacji do prestiżowych nagród filmowych. Jest nominowany do Złotego Globu za najlepsze osiągnięcie kinowe i finansowe. Otrzymał też nominację do statuetki Critics' Choice Awards dla najlepszej komedii oraz 10 nominacji w Saturnach, w tym dla najlepszego scenariusza, który napisali Ryan Reynolds i Shawn Levy.

Ryan Reynolds i Shawn Levy o powstawaniu filmu Deadpool & Wolverine

Wspomniani wyżej twórcy udzielili obszernego wywiadu serwisowi IndieWire na temat powstawania Deadpool & Wolverine. Dziennikarka Anne Thompson powiedziała, że wielu widzów uważa, że scenariusz tego drugiego najbardziej kasowego filmu roku, napisał się sam. Poprosiła ich, aby uzasadnili, dlaczego powinien zostać nominowany do Oscara w kategorii Najlepszy scenariusz adaptowany, już za samo jego powstanie. Shawn Levy opowiedział:

Istnieje takie założenie, ponieważ film ma skoczny, naturalny flow, w sensie: "Och, po prostu udało się to poprzez improwizację i wypróbowywanie tych rzeczy na planie". I oczywiście jest w tym trochę prawdy, ale nie zgadzamy się na rozpoczęcia produkcji bez scenariusza, który szczerze mówiąc w 95% odzwierciedla film, który wszyscy widzieli. Który naprawdę był wynikiem długiego, długiego procesu pisania.

fot. X

Z kolei Ryan Reynolds dodał, że wiele z tych alternatywnych żartów jest pisanych z wyprzedzeniem.

Jedną rzeczą, która temu przeczy [w kontekście nagród], jest to, że wiele osób uważa to za komedię. Można się z tym zgodzić, ale ma kręgosłup, którym są emocje i ciepło. Zarówno komedia, jak i dramat opierają się na napięciu. Oczywiście komedia ma na celu stworzenie oczekiwań, a następnie obrócenie ich o 90 stopni lub ich podważenie. W jakiś sposób można to zrobić o wiele lepiej, gdy pojawia się dramatyczna stawka. Gdy te dwa elementy współdziałają ze sobą, daje ci to o wiele więcej swobody.

Następnie twórcy przypomnieli, że o mały włos film w ogóle by nie powstał. Było dużo rozmów z Marvelem o powstaniu sequela, a następnie zajęło wiele miesięcy, aby wraz z pokojem scenarzystów (Zeb Wells, Rhett Reese i Paul Wernick) wymyślić historię godną franczyzy Deadpoola, jako część MCU. W tym czasie Levy i Reynolds nakręcili Projekt Adam i Free Guy. Reżyser dodał, że spędzili siedem miesięcy próbując wymyślić fabułę, ale żarty były ich najmniejszym zmartwieniem.

Reynolds przyznał, że po prostu pisali dramat z wysokimi stawkami, a później zajmowali się stroną komediową. Potrzebowali tylko tej narracji oraz podstawy, aby zacząć tworzyć historię, co jest sprzeczne z intuicją, ale sprawia, że jest później łatwiej.

Gdy mamy emocjonalną stronę, wtedy budujesz komedię, co jest tak trudne do zrobienia - zrobienia tego dobrze - szczególnie w pisaniu. Ponieważ musisz pisać, przepisywać i znowu przepisywać, a potem musisz wejść na plan, wsłuchać się w film i zobaczyć, co ci mówi, ponieważ on krzyczy na ciebie. A potem ubieram kostium Deadpoola. On jest zimą w kurtce, a my mamy laptopa.

fot. Marvel Studios

Aktor nawiązuje tu do prac na planie, które po strajku scenarzystów zostały wznowione pod koniec listopada 2023 roku. Levy dodał, że długo próbowali stworzyć historię. Byli na krawędzi porażki i mieli zamiar powiedzieć Marvelowi i Disneyowi, że nie nakręcą filmu, który trzeba odłożyć na bok. Reynolds też przyznał, że chcieli im powiedzieć, że wrócą do tego projektu później.

Mieliśmy tego dnia rozmowę na Zoomie - tego nie da się wymyślić. Hugh [Jackman] zatrzymał się na poboczu drogi i zadzwonił. Znam Hugh. Jesteśmy najlepszymi kumplami od 16-17 lat. Odebrałem telefon, a on powiedział, że to było takie przeczucie: chciał wrócić jako Wolverine. Ironia jest taka, że moją pierwszą propozycją dla Kevina Feige'a pięć lat wcześniej był film o Deadpoolu i Wolverine'ie, historia w stylu Rashomon. Tak wiele zależy od timingu. Właśnie skończył Logana i był to piękny filmowy majstersztyk oraz scenariusz. Uważał, że to nie jest właściwe. I to uszanowałem. Ale pięć lat później czuło się, że świat przemawia do nas w dziwny sposób, prawda? Może powinniśmy go wysłuchać.

Shawn Levy powiedział, że ta rozmowa przez Zooma, która miała być końcem rozwoju tego projektu, stała się jego narodzinami.

Więc zamiast powiedzieć: "Kevin, odłóżmy to na bok", powiedzieliśmy: "Kevin, dostaliśmy interesujący telefon". I od tego telefonu ta para odblokowała dla nas historię i natychmiast stała się nie tylko inspirowaną podróżą bohaterów ze Zdążyć przed północą oraz Samoloty, pociągi i samochody, ale także filmem o dziedzictwie i o dwóch postaciach prześladowanych żalem, które potrzebują siebie nawzajem, aby znaleźć odkupienie. I to naprawdę odblokowało dla nas proces pisania.

Ryan Reynolds dodał, że pisanie dialogów dla Wolverine'a było dla niego przerażającym procesem, ponieważ postać ma swoją specyfikę. Był jak Clint Eastwood, gdzie mniej znaczy więcej - jest postacią niewerbalną. Poza tym ważne był to, aby w odpowiednim momencie ubrać bohatera w żółty kostium, bo wiedzieli, jak entuzjastycznie fani podejdą do tej kwestii.

Deadpool & Wolverine - zdjęcia

Deadpool & Wolverine są dostępni w ramach abonamentu na Disney+.