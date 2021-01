Returnal nie zadebiutuje zgodnie z planem. Na grę poczekamy nieco dłużej

SIE

Returnal to kolejna produkcja, która trafi na rynek później, niż pierwotnie zakładano. Na oficjalnym profilu marki PlayStation na Twitterze poinformowano, że studio Housemarque i Sony Interactive Entertainment, czyli odpowiednio twórcy i wydawca gry, zdecydowali się na przełożenie debiutu po to, by dać deweloperom więcej czasu na ostateczne szlify i dopracowanie wszystkich elementów. Nie będzie to jednak zbyt duży poślizg i ta efektowna strzelanka roguelike ma trafić na sklepowe półki 30 kwietnia (pierwsza data premiery ustalona była na 19 marca).

https://twitter.com/PlayStation/status/1354806469116346372

Przypominamy też, że w połowie stycznia w sieci pojawił się kolejny materiał poświęcony tej produkcji. Wideo skupiło się na walce, która bez wątpienia będzie najistotniejszą częścią Returnal i można spodziewać się, że twórcy poświęcą temu elementowi najwięcej uwagi.