Reżyserka Wonder Woman stworzy nowy film z uniwersum Gwiezdnych Wojen

foto. Disney

Fani Gwiezdnych Wojen musieli być w tym roku wyjątkowo grzeczni, bo Święty Mikołaj przybył do nich z workiem dobrych nowin. Podczas Disney Investor Day ogłoszono, że reżyserka Wonder Woman 1984, Patty Jenkins, zajmie się stworzeniem pełnometrażowego filmu należącego do gwiezdnego uniwersum. Będzie on nosił tytuł Rogue Squadron, a jego premierę zaplanowano wstępnie na koniec 2023 roku. Nie zdradzono nic odnośnie fabuły, ale za to reżyserka opublikowała video zapowiadające owy projekt.