Rick and Morty - oto tytuły odcinków drugiej części 4. sezonu serialu

Rick and Morty to kultowy już serial animowany od Adult Swim, który powróci w maju z drugą częścią 4. sezonu. Na razie nic nie wiadomo o fabułach pięciu nowych odcinków, jednak w sieci pojawiły się tytuły epizodów, które mogą być pewną podpowiedzią. Brzmią one kolejno: Never Ricking Morty, Promortyus, Childrick of Mort, The Vat of Acid Episode oraz Star Mort Rickturn of the Jerri.

Dla przypomnienia serial opowiada o tytułowym niecodziennym duecie, jaki stanowią Rick, naukowy geniusz, a przy okazji gbur, pijak i szaleniec oraz jego wnuk Morty. Panowie przeżywają różne, dziwne, kosmiczne przygody, wiele z nich będących wynikiem własnych błędów. Twórcami produkcji są Justin Roiland i Dan Harmon.

Rick and Morty - premiera 2 części 4. sezonu na Adult Swim 3 maja.