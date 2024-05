Rick i Morty w wersji anime. Teaser odkrywa karty

fot. materiały prasowe

Rick and Morty: The Anime jest oficjalnie nazywane spin-offem hitu Rick and Morty. Za projekt także odpowiada telewizja Adult Swim, a pierwszy sezon ma liczyć dziesięć odcinków. Data premiery nie została ustalona, ale podczas prezentacji na wydarzeniu zwany Upfronty powiedziano, że będzie to jeszcze w 2024 roku.

Rick and Morty: The Anime - teaser

Takashi Sano jest reżyserem. Wcześniej stworzył dwie krótkometrażówki o Ricku i Mortym w wersji anime. Były to Rick and Morty vs. Genocider oraz Summer Meets God (Rick Meets Evil). Sam filmowiec czuje się zaszczycony, że ma szansę opowiedzieć nowe historie o tych bohaterach i ma nadzieję, że widzom się spodobają.

Popularny serial animowany Rick i Morty w Polsce jest dostępny na HBO Max (niedługo zmieni się w Max). Według zapowiedzi Rick and Morty: The Anime również będzie dystrybuowany w tej platformie na całym świecie.

Przypomnijmy jedną z krótkometrażówek anime o Ricku i Mortym, która osiągnęła gigantyczną popularność. Do dziś wideo ma 10 milionów wyświetleń.