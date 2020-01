Rick i Morty powrócili... w reklamie Pringles. Zobacz zabawne wideo

Rick i Morty to popularny serial animowany dla dorosłych widzów. Pod koniec 2019 roku zadebiutował 4. sezon, ale po pięciu odcinkach przyszła pora na przerwę, a fani ponownie muszą wykazać się cierpliwością i oczekiwać na kolejne odcinki. Pewną osłodą w tej sytuacji może być powrót bohaterów w krótkim spocie reklamowym firmy Pringles.

Materiał przedstawia Ricka, który odkrywa, że jego wnuk jest... robotem Pringles, a bohaterowie są uwięzieni wewnątrz reklamy. Całość jest zabawna i absurdalna, więc powinna przypaść do gustu miłośnikom produkcji Adult Swim.

Na tym współpraca Pringles i Adult Swim się nie kończy, bo 2 lutego na amerykańskim rynku pojawi się również nowy smak chipsów. Ten ma być inspirowany Pickle Rickiem, czyli postacią Ricka Sancheza w formie... ogórka. W tej wersji można było zobaczyć go w 3. odcinku trzeciego sezonu, który cieszył się ogromną popularnością wśród fanów.

On 2/2, @RickandMorty will take Pringles into Dimension 54. pic.twitter.com/Oge9sVB9H9

— Pringles (@Pringles) December 11, 2019