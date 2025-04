Devil May Cry 6 powstaje? Pomyłka aktora głosowego rozbudziła nadzieje fanów serii

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Seria Devil May Cry od lat cieszy się dużym zainteresowaniem, a niedawno na platformie Netflix zadebiutował serial animowany oparty na jej motywach. Mimo to, od premiery DMC 5 w 2019 roku nie pojawiły się żadne konkretne informacje na temat planowanej kontynuacji. Do sieci trafiła jednak poszlaka, która może sugerować, że szósta odsłona cyklu znajduje się już w produkcji.

Na kanale CultureScape opublikowano wywiad z Reubenem Langdonem – aktorem głosowym, który od lat (a dokładnie od DMC 3 z 2005 roku) wciela się w postać głównego bohatera serii, łowce demonów o imieniu Dante. Podczas rozmowy o historii marki, Langdon w pewnym momencie (ok. 17 minuty poniższego materiału) wspomniał o "Devil May Cry 6". Choć szybko się poprawił i zaznaczył, że chodziło mu o piątą część, niektórzy sądzą, że mógł przypadkowo zdradzić coś więcej, niż zamierzał.

Nie da się ukryć, że zapowiedź Devil May Cry 6 w najbliższym czasie miałaby sens — zarówno ze względu na długą przerwę od ostatniej odsłony, jak i z powodu premiery serialu animowanego, który z pewnością przypomniał wielu odbiorcom o tej kultowej marce.