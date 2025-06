Pedro Pascal jest za stary na rolę w Marvelu? Taką krytykę usłyszał

Marvel

W wywiadzie dla magazynu Vanity Fair Pedro Pascal otwarcie przyznał, że jest "bardziej świadomy niezadowolenia z jego castingu niż kiedykolwiek wcześniej". Choć wcześniej grał w głośnych tytułach, takich jak The Last of Us czy Mandalorian, to Reed Richards w nadchodzącym filmie Fantastyczna 4: Pierwsze kroki wzbudził największe kontrowersje w historii kariery Pascala. Aktor słyszał i widział komentarze sugerujące, że zwyczajnie nie nadaje się do odgrywania tej postaci.

- Jest za stary. Nie nadaje się. Powinien się ogolić.

Zapewne część internautów zmieniła zdanie po zobaczeniu pierwszych zwiastunów filmu Marvela. Warto przypomnieć, że nie tylko casting Pedro Pascala był ostro krytykowany za swój wiek. Z podobną sytuacją mierzył się Ryan Gosling, gdy został obsadzony w roli Kena w filmie Barbie. Ostatecznie - mimo kiepskiego pierwszego wrażenia - był głośno zachwalany zarówno przez widzów, jak i krytyków. Czas pokaże, czy występ Pedro doczeka się takiego samego odbioru.

Fantastyczna 4 kontra Giganto. Zobacz efektowną scenę z filmu!

Fantastyczna 4: Pierwsze kroki - film zadebiutuje 25 lipca.

