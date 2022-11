Rick i Morty: nowy zwiastun 2. części 6. sezonu. Szaleństwo i powrót znanej postaci

fot. materiały prasowe

Dla wszystkich fanów uniwersum mamy dobre wieści. Rick i Morty powracają! Po małej pauzie przyszedł czas na kolejne przygody. Przypominamy, że sezon 6. podzielony został na dwie części, z czego pierwsza miała swoją premierę we wrześniu 2022 na platformie HBO Max. Na kontynuację nie będziemy musieli długo czekać. Już w listopadzie trafią do serwisu nowe odcinki. Jednak zanim to nastąpi, twórcy przyszykowali dla nas mały przedsmak.

Rick i Morty - zwiastun

W krótkim materiale przedstawionym przez Adult Swim nie mogło zabraknąć zwariowanych momentów. Szybkie urywki świadczą o niezwalniającym tempie serialu. Ku naszej uciesze oprócz rozmaitości przygód, postawiono na powrót dobrze znanej postaci. Dr. Wong, w której rolę ponownie wcieli się Susan Sarandon, możecie kojarzyć np. z sezonu 4 lub 3, w tym ze słynnego odcinka Pickle Rick. Wygląda na to, że terapeutka rodzinna, która udzielała porad po wydarzeniach związanych z rozwodem Beth i Jerry'ego, znowu pojawi się na ekranie.

Zobaczcie sami, co zaprezentowali nam twórcy w nowym zwiastunie.

Rick i Morty powrócą 20 listopada na HBO Max.