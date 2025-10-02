Smutne 10. urodziny Rock Band 4. Gra wkrótce zniknie ze sklepów
Jeszcze w październiku Rock Band 4 opuści cyfrowe sklepy na konsolach PlayStation i Xbox. Gracze, którzy zakupią ten tytuł nie utracą jednak możliwości zabawy.
Rock Band 4 to rytmiczna gra stworzona przez studio Harmonix, która zadebiutowała w 2015 roku na konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Choć niedługo będzie obchodzić swoje 10. urodziny, jubileusz ten będzie wyjątkowo smutny. Twórcy poinformowali, że 5 października gra zniknie z cyfrowych sklepów PlayStation Store i Microsoft Store. Powodem takiej decyzji jest fakt, że licencja na utwory obejmowała okres 10 lat.
Są jednak także dobre wieści. Osoby, które zakupiły już Rock Band 4, nadal będą mogły pobierać grę i cieszyć się zabawą. Podobnie wygląda to w przypadku piosenek dostępnych jako DLC – znikną one ze sprzedaży po 10 latach od debiutu, ale gracze, którzy kupili je wcześniej, wciąż będą mogli z nich korzystać.
Źródło: videogameschronicle.com
