Smutne 10. urodziny Rock Band 4. Gra wkrótce zniknie ze sklepów

fot. Harmonix

Rock Band 4 to rytmiczna gra stworzona przez studio Harmonix, która zadebiutowała w 2015 roku na konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Choć niedługo będzie obchodzić swoje 10. urodziny, jubileusz ten będzie wyjątkowo smutny. Twórcy poinformowali, że 5 października gra zniknie z cyfrowych sklepów PlayStation Store i Microsoft Store. Powodem takiej decyzji jest fakt, że licencja na utwory obejmowała okres 10 lat.

Są jednak także dobre wieści. Osoby, które zakupiły już Rock Band 4, nadal będą mogły pobierać grę i cieszyć się zabawą. Podobnie wygląda to w przypadku piosenek dostępnych jako DLC – znikną one ze sprzedaży po 10 latach od debiutu, ale gracze, którzy kupili je wcześniej, wciąż będą mogli z nich korzystać.

Jeśli posiadasz już grę, nic się nie zmienia – zachowasz pełny dostęp i będziesz mógł pobierać grę oraz piosenki na każdym nowym, kompatybilnym sprzęcie. Podobnie wygląda to w przypadku DLC – utwory zostaną usunięte ze sklepów po 10 latach, ale wszystko, co kupisz, pozostanie w twojej bibliotece – wyjaśnił Kyle Wrynn, community manager, we wpisie na Discordzie.