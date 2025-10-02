Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Smutne 10. urodziny Rock Band 4. Gra wkrótce zniknie ze sklepów

Jeszcze w październiku Rock Band 4 opuści cyfrowe sklepy na konsolach PlayStation i Xbox. Gracze, którzy zakupią ten tytuł nie utracą jednak możliwości zabawy.
placeholder
Reklama
placeholder
Paweł Krzystyniak
Paweł Krzystyniak
Tagi:  rock band 
Rock Band 4
Rock Band 4 fot. Harmonix
Reklama

Rock Band 4 to rytmiczna gra stworzona przez studio Harmonix, która zadebiutowała w 2015 roku na konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Choć niedługo będzie obchodzić swoje 10. urodziny, jubileusz ten będzie wyjątkowo smutny. Twórcy poinformowali, że 5 października gra zniknie z cyfrowych sklepów PlayStation Store i Microsoft Store. Powodem takiej decyzji jest fakt, że licencja na utwory obejmowała okres 10 lat.

Są jednak także dobre wieści. Osoby, które zakupiły już Rock Band 4, nadal będą mogły pobierać grę i cieszyć się zabawą. Podobnie wygląda to w przypadku piosenek dostępnych jako DLC – znikną one ze sprzedaży po 10 latach od debiutu, ale gracze, którzy kupili je wcześniej, wciąż będą mogli z nich korzystać.

Jeśli posiadasz już grę, nic się nie zmienia – zachowasz pełny dostęp i będziesz mógł pobierać grę oraz piosenki na każdym nowym, kompatybilnym sprzęcie. Podobnie wygląda to w przypadku DLC – utwory zostaną usunięte ze sklepów po 10 latach, ale wszystko, co kupisz, pozostanie w twojej bibliotece – wyjaśnił Kyle Wrynn, community manager, we wpisie na Discordzie.

Źródło: videogameschronicle.com

Paweł Krzystyniak
Paweł Krzystyniak
Tagi:  rock band 
Rock Band 4
Reklama
placeholder
Powiązane gry

Najnowsze

1 Doktor Doom
-
Plotka

Kiedy premiera zwiastuna Avengers: Doomsday? Pada konkretna data

2 Spider-Man 3
-

Kontynuacja trylogii Spider-Mana Sama Raimiego może powstać? Telefony w Hollywood dzwonią

3 Avatar: Ogień i popiół
-

James Cameron potwierdza czas trwania filmu Avatar 3. Będzie długi, ale „działa to pięknie...”

4 Superman - Supergirl - zdjęcie z filmu
-

Hardkorowa, odważna i zabawna. Taka będzie nowa Supergirl

5 Xbox Game Pass
-

Kolejna podwyżka ceny Xbox Game Pass Ultimate! To nie koniec zmian w usłudze Microsoftu

6 2. Franczyza Piraci z Karaibów
-

Piraci z Karaibów 6 - powstaje tylko jeden film. Co z projektem Margot Robbie?

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s14e01

Chicago Fire

s11e01

Chicago Med

s13e01

Chicago PD

s49e02

Ryzykanci

s2025e190

Moda na sukces

s29e07

Ghost Adventures

s06e02

Wszystkie stworzenia duże i małe

s38e186

Zatoka serc
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles

30

wrz

Gra

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
Earthquake: Joke Telling Business

30

wrz

Film

Earthquake: Joke Telling Business
Nieczysta gra

01

paź

Film

Nieczysta gra
Skarbek

03

paź

Film

Skarbek
Skomplikowani

03

paź

Film

Skomplikowani
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Lorraine Bracco
Lorraine Bracco

ur. 1954, kończy 71 lat

Brianna Brown
Brianna Brown

ur. 1979, kończy 46 lat

Lucy Cohu
Lucy Cohu

ur. 1968, kończy 57 lat

Goran Bogdan
Goran Bogdan

ur. 1980, kończy 45 lat

Jeff Bennett
Jeff Bennett

ur. 1962, kończy 63 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2 Zdjęcie Jacka z programu Królowe życia
-

Jacek z Królowych życia nie żyje. Miał 55 lat

3
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

4

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 714-718. Co się wydarzy?

5

Królowa przetrwania 3: uczestniczki. To one pojadą razem do dżungli

6

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

7

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

9

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

10

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV