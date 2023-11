Ród Smoka - kiedy 2. sezon? Mamy przybliżony okres premiery

fot. HBO

W Nowym Yorku odbył się Showcase HBO Max podczas którego platforma zaprezentowała nowe produkcje jakie widzowie będą mogli zobaczyć w przyszłym roku. Zgromadzonym dziennikarzom zaprezentowano także zwiastun 2 sezonu Rodu Smoka, który trafi na HBO Max latem przyszłego roku.

Ród smoka - 2. sezon w 2024 roku

Podczas prawie 3 minutowego video widzimy jak wydarzenia z końca poprzedniego sezonu wpłynęły na naszych bohaterów i jak bardzo zaogniły sytuacje. Wojna wisi w powietrzu. Egon został królem co nie podoba się Rhaenyrze Targaryen. Wierzy ona cały czas w obietnicę ojca, że to jej przypadnie Żelazny Tron i nie cofnie się przed niczym, by to spełnić.

W krótkich fragmentach jakie zobaczyliśmy możemy spodziewać się wielu scen batalistycznych, walk z udziałem smoków i dramatów. Zwłaszcza konflikt pomiędzy Rhaenyrą, a Alicent będzie się pogłębiać. Wielu bohaterów których już poznaliśmy będą musieli wybrać stronę. I z tego, co było widać kilku z nich stanie przed dużym dylematem pod którą flagą walczyć, by wygrać.

Nawet po tak krótkim fragmencie widać, że HBO nie oszczędzało na efektach specjalnych i lokalizacjach. Sceny jakie zostały zaprezentowane wyglądają przepięknie. Widać kinowy rozmach. Do tego cała historia wydaje się jeszcze bardziej naładowana emocjami i po tym co zobaczyłem mogę się spodziewać, że będzie to serial o którym będzie się dużo mówiło w przyszłym roku.