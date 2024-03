Ród smoka - pełny zwiastun 2. sezonu. Jeden z perspektywy Czarnych, drugi Zielonych

Fot. HBO

Opublikowano oficjalny zwiastun 2. sezonu serialu Ród smoka, w którym wojna o władzę rozpoczęła się na dobre. Rhaenyra Targaryen i Alicent Hightower, wraz ze swoimi potomkami i smokami, zmierzą się ze sobą, a zwycięzca może być tylko jeden.

Jednocześnie ogłoszono, że premiera 2. sezonu odbędzie się 17 czerwca w platformie HBO Max, która wówczas już będzie w Polsce znana jako Max.

Wideo możecie zobaczyć poniżej.

Ród smoka - pełny zwiastun 2. sezonu

Pierwsza zapowiedź z perspektywy Targaryenów:

Druga zapowiedź z perspektywy domu Hightower:

Ogólny zwiastun, zapowiadający "dwie strony konfliktu" w "jednej wojnie":

Ród smoka - plakaty zapowiadające 2. sezon

Ród smoka - sezon 2

Ród smoka - informacje

Ród smoka to serial ze świata Gry o Tron na podstawie twórczości George'a R.R. Martina. W 2. sezonie poznamy dalsze losy bohaterów, których poznaliśmy wcześniej, w tym Rhaenyry Targaryen i Alicent Hightower. Ewan Mitchell, odtwórca Aemonda Targaryena, na Comic Conie w Sao Paulo zdradził, czego możemy się spodziewać:

Kiedy rodzi się Targaryen, bogowie rzucają monetą. Po jednej stronie mają wielkość, po drugiej szaleństwo. Mamy ich cały ród. To będzie prawdopodobnie najbardziej szalone Westeros, jakie kiedykolwiek zobaczycie.

W drugim sezonie do swoich ról powrócą Emma D'Arcy, Olivia Cooke, Matt Smith, Rhys Ifans, Eve Best, Steve Touissant, Fabien Frankel, Matthew Needham, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno, Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban i Jefferson Hall.

Do obsady dołączą: Abubakar Salim jako Alyn of Hull, Gayle Rankin jako Alys Rivers, Freddie Fox jako Ser Gwayne Hightower, Simon Russell Beale jako Ser Simon Strong, Clinton Liberty jako Addam of Hull, Jamie Kenna jako Ser Alfred Broome, Kieran Bew jako Hugh, Tom Bennett jako Ulf, Tom Taylor jako Lord Cregan Stark i Vincent Regan jako Ser Rickard Thorne.

Ród smoka - premiera 2. sezonu oficjalnie odbędzie się 17 czerwca 2024 roku na platformie streamingowej Max.