Ród smoka - nawet Batman i Harry Potter dołączyli do promocji serialu HBO Max

HBO

Gra o tron: Ród smoka wreszcie startuje na platformie HBO Max i fani na całym świecie mogą zawitać do świata, którego późniejsze losy śledzili w serialu Gra o tron. Z tej okazji, Warner Bros. Discovery wypuściło banery z innych podlegających studiu programów i seriali, które dołączyły się do celebrowania premiery.

Można powiedzieć, że HBO Max wytoczyło działa, promując pierwszy odcinek na wielu innych kontach w mediach społecznościowych, a dołączyli do tego między innymi Batman, Harry Potter, Sukcesja, a nawet Figurantka. Zobaczcie:

House Perk

Premiera odcinka nie obeszła się niestety bez problemów. Wielu użytkowników narzekało na błąd, który wyskakiwał po odpaleniu premierowego epizodu. Aplikacja HBO Max zawieszała się, a oficjalne konto serwisu na Twitterze sugerowało wyłączenie i włączenie aplikacji, mając nadzieję, że to pomoże. Deadline podaje, że zainteresowanie debiutem spin-offu Gry o tron było tak duże, że spowodowało to u części użytkowników zawieszanie się strony i aplikacji. Na ten moment nie mamy jeszcze danych o wyniku oglądalności produkcji.

Do sieci trafił też utwór z pierwszego odcinka, skomponowany przez Ramina Djawadiego. Posłuchajcie The Prince That Was Promised raz jeszcze: