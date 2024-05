Ród smoka pokaże dwie epickie bitwy w 2. sezonie. Pada porównanie do Avengers

fot. HBO

Drugi sezon serialu Ród smoka ma mieć rozmach, który najwyraźniej przebije to, co do tej pory pokazała Gra o tron. Ryan Condal zapowiada dwie epickie bitwy, które wymagały od nich zwiększenia skali tego, jak opowiadać historię. Potwierdza, że będą to największe sceny batalistyczne w historii franczyzy.

Ród smoka - epickie bitwy

Pod kątem rozmachu tych odcinków z bitwami twórca użył porównania do... Avengers.

- Możemy wcisnąć dwa filmy o Avengers w nasz terminarz zdjęć.

Tłumaczy, jak podeszli do scen batalistycznych.

- Bitwy są tak jakby samodzielnymi odcinkami. Mamy dwie największe sekwencje, jakie kiedykolwiek nakręciliśmy w Rodzie smoka. Obie przewyższają wszystko, co zrobiliśmy w pierwszym sezonie. To tak jakbyśmy mieli odcinki w odcinkach.

Pod kątem rozmachu jest kluczowa różnica w porównaniu do Gry o tron. Tam mieliśmy zaledwie trzy smoki. W 2. sezonie Rodu smoka ma być łącznie czternaście! To oznacza, że zobaczymy je w bitwach obok armii.

Ród smoka - premiera 2. sezonu hitu HBO już 17 czerwca w Max.