Ród smoka bez żadnej nominacji do nagrody Emmy. 2. sezon zakończył długoletnią passę Gry o tron

2. sezon Rodu smoka nie otrzymał nominacji do nagrody Emmy w kategorii Najlepszy serial dramatyczny. To pierwsza taka sytuacja dla tej franczyzy. Do tej pory wszystkie serie Gry o tron były nominowane do tej prestiżowej statuetki, również 1. sezon spin-offu. Warto też dodać, że serialowy prequel nie zdobył żadnej nominacji do nagrody Emmy.

Akcja Rodu smoka rozgrywa się na ok. 200 lat przed wydarzeniami z Gry o tron. Jest to historia sukcesów rodu Targarynów i ich tragicznego końca. 2. sezon zadebiutował 17 czerwca 2024 roku, a zakończył 4 sierpnia. W serwisie Rotten Tomatoes ma 83% "świeżości" (pozytywnych opinii) od krytyków oraz 72% pozytywnych ocen od widzów.

Warto dodać, że Emma D'Arcy była nominowana do Złotego Globa w 2025 roku w kategorii Najlepsza aktorka w serialu dramatycznym. Wygrała wtedy Anna Sawai za serial Szōgun. 2. sezon Rodu smoka zdobył też statuetkę Saturn za Najlepszy serial fantasy. Emma D'Arcy i Matt Smith także otrzymali nominację do tej nagrody. Ponadto serial został wyróżniony nominacjami za dźwięk i efekty specjalne w BAFTA TV.

Przypomnijmy, że 2. sezon początkowo miał mieć 10 odcinków, ale HBO zmniejszyło budżet, skracając serial do 8 epizodów. Nastąpiły zmiany w scenariuszu, z którego została wycięta wielka bitwa. W efekcie wielu widzów i krytyków uznało, że serię zakończono zbyt nagle, a wiele wątków fabularnych nie doczekało się rozwiązania.

3. sezon Rodu smoka ma mieć premierę w 2026 roku. Dodajmy, że w tym samym roku zadebiutuje też inny spin-off pt. A Knight of the Seven Kingdoms​ dziejący się pomiędzy Rodem smoka a Grą o tron.

