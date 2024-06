Ród smoka przedstawi innego Daemona w 2. sezonie. Matt Smith opisuje zmiany swojej postaci

fot. HBO

Reklama

Do premiery drugiego sezonu Rodu smoka pozostały dwa tygodnie. W nowych odcinkach zobaczymy rozwój konfliktu między Czarnymi, czyli Targaryenami dowodzonymi przez Rhaenyrę, spadkobierczynię króla Viserysa, a Zielonymi, którzy koronowali na władcę Westeros Aegona II, syna Viserysa i Alicent Hightower. W wojnę znaną jako Taniec smoków uczestnikiem jest również Daemon, mąż Rhaenyry, który w pierwszym sezonie był jedną z najbardziej charakterystycznych postaci. Jednak w drugim sezonie zobaczymy zupełnie inne oblicze tego bohatera.

Ród smoka - Dameon Targaryen przejdzie przemianę w drugim sezonie

W wywiadzie dla CBS Matt Smith, który wciela się w Daemona, opisał zmianę swojej postaci w drugim sezonie Rodu smoka:

W pewnym sensie popada w anonimowość. Staje się bardziej miękki, leniwy, grubszy, wolniejszy. Zaczynają nawiedzać go jego demony, duchy, zjawy, jego własne zmysły – ciężar całego zła, których dokonał, naprawdę zapadły w jego świadomości, Myślę, że w pewnym sensie staje się bardziej wyeksponowany.

Ród smoka - sezon 2

Ród smoka - szczegóły 2. sezonu

W drugim sezonie do swoich ról powrócą Emma D'Arcy, Olivia Cooke, Matt Smith, Rhys Ifans, Eve Best, Steve Touissant, Fabien Frankel, Matthew Needham, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno, Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban i Jefferson Hall.

Do obsady dołączą: Abubakar Salim jako Alyn of Hull, Gayle Rankin jako Alys Rivers, Freddie Fox jako Ser Gwayne Hightower, Simon Russell Beale jako Ser Simon Strong, Clinton Liberty jako Addam of Hull, Jamie Kenna jako Ser Alfred Broome, Kieran Bew jako Hugh, Tom Bennett jako Ulf, Tom Taylor jako Lord Cregan Stark i Vincent Regan jako Ser Rickard Thorne.

Ród smoka - premiera 2. sezonu oficjalnie odbędzie się 17 czerwca 2024 roku na platformie streamingowej Max.