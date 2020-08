Rodzina Batmana zjednoczy się w The Joker War. Młodzi Tytani zaleźli herosowi za skórę

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Na amerykańskim rynku pojawiają się kolejne informacje związane z trwającym obecnie w komiksach DC wydarzeniem The Joker War. To w nim tytułowy złoczyńca prowadzi szeroko zakrojoną krucjatę przeciwko Batmanowi: najpierw przejął jego majątek, później zaś cały arsenał broni Mrocznego Rycerza. Jak już Was informowaliśmy, Książę Zbrodni wziął również na celownik członków Rodziny Batmana. I tak zafundował on Nightwingowi pranie mózgu, zupełnie zmieniając wspomnienia młodego herosa.

Wygląda jednak na to, że najbliżsi współpracownicy Zamaskowanego Krzyżowca ostatecznie zjednoczą się w walce z Jokerem. Dojdzie do tego w zeszycie Batman #99, w którym protagonista zda sobie sprawę, że nie może walczyć z antagonistą w pojedynkę. Zobaczcie plansze (w galerii znajdziecie także zdjęcie pierwszej odsłony serii Trzech Jokerów, które w mediach społecznościowych udostępnił jej rysownik, Jason Fabok):

Batman #99 - plansze

Z kolei w niezwiązanej z The Joker War serii o Młodych Tytanach drużyna młodych bohaterów weszła na trajektorię kolizyjną z Batmanem. Poszło o działania Damiana Wayne'a, który jest bliski uśmiercania kolejnych przeciwników i w dodatku stara się przekonać do zabijania pozostałych członków grupy. To właśnie wtedy Mroczny Rycerz wkracza do akcji, przekonując Tytanów, że grupę należy rozwiązać: