Darth Jar Jar trafił do kanonu Star Wars? 2. sezon Andora nawiązał do fanowskiej teorii

Drugi sezon Andora zawiera jeden z największych easter eggów związanych z Darthem Jar Jarem, jakie kiedykolwiek pojawiły się w Gwiezdnych Wojnach — choć jest on bardzo łatwy do przeoczenia. Teoria o tym, że żartobliwa postać miałaby by być mrocznym lordem Sith początkowo powstała jako żart wśród fanów Star Wars, lecz z biegiem czasu zyskała na popularności. Świadczy o tym choćby fakt, że Hayden Christensen, czyli aktor grający Anakina Skywalkera, wspomniał o niej w wywiadzie, a same filmy i seriale z uniwersum Star Wars zaczęły wprowadzać nawiązania do tej teorii.

W szczególności produkcje animowane powiązane z odnogą LEGO Star Wars przedstawiały Dartha Jar Jara jako postać, po raz pierwszy pokazując ten koncept. Choć klockowe produkcje nie były częścią głównego kanonu, stanowiły dowód na to, że twórcom Gwiezdnych Wojen podobała się ta idea.

W jaki sposób 2. sezon Andora nawiązuje do Darth Jar Jara?

Galeria Luthena Raela ujawniła wiele fascynujących artefaktów i reliktów w pierwszym i drugim sezonie Andora — od hełmów z Naboo, po rzadkie przedmioty powiązane z Jedi. Jednak jeden z przedmiotów wystawionych w drugim sezonie Andora przyciągnął szczególną uwagę: czaszka Gungana. W mediach społecznościowych szybko pojawiły się spekulacje, że mogłaby to być czaszka samego Jar Jara — choć z wielu powodów wydaje się to bardzo mało prawdopodobne.

Samo to jest już nawiązaniem do rasy z Naboo, z której wywodził się Jar Jar Binks. Jednak subtelny, łatwy do przeoczenia symbol na przodzie czaszki stanowi bezpośrednie odniesienie do teorii o gungańskim lordzie Sith. Jak zauważył użytkownik TodayinTor na platformie X, czaszka ta zawiera konkretnie symbol Sithów związany z Darthem Revanem — jednym z najpotężniejszych mrocznych lordów w historii Star Wars.

Fakt, że ten symbol reprezentuje w szczególności Imperium Dartha Revana, zdaje się potwierdzać jedno: to pierwszy kanoniczny Gungański Lord Sithów w Star Wars.