Rodzina na Max - premiera 2. sezonu już 19 stycznia w Polsat Box Go. Zobacz zdjęcia

Rodzina na Maxa powraca z 2. sezonem. Platforma streamingowa Polsat Box Go ogłosiła, że premierowy odcinek pojawi się już 19 stycznia. Kolejne co tydzień w piątek. Co tym razem czeka widzów?

Rodzina na Maxa 2 - szczegóły

W głównych rolach powracają Nikodem Rozbicki, Anna Smołowik i Ewa Kasprzyk W obsadzie są również Helena Sujecka, Sonia Bohosiewicz i Grzegorz Małecki. Za reżyserię 2. sezonu odpowiada Marta Karwowska, Grzegorz Mołda oraz Maria Sadowska. Autorem zdjęć jest Marek Traskowski.

Rodzina na Maxa 2 to pierwsza serialowa premiera w 2024 roku w platformie Polsat Box Go. Serial jest tylko dostępny w serwisie i na razie nie jest emitowany na antenie Polsatu, więc tutaj można go wyłącznie obejrzeć w domowym zaciszu.

Rodzina na Maxa 2 - zdjęcia

Przypomnijmy, że premierowe odcinki są dostępne w serwisie streamingowym w pakiecie Polsat Box Go Premium. Pakiet zapewnia też przedpremierowy dostęp do wybranych produkcji Polsatu i TV4, ponad 100 kanałów telewizyjnych, bogatej biblioteki seriali i filmów, w tym hitów kinowych, programów rozrywkowych, informacyjnych oraz bajek. Promocyjna cena pakietu to obecnie 30 zł/30 dni.