Rodzina na Maxa - nowy polski serial w Polsat Box Go. Co trzeba o nim wiedzieć?

fot. Marek Traskowski

Rodzina na Maxa to polskie dzieło, które z przymrużeniem oka poruszy kwestię szczęśliwej rodziny, skupiając się na niespodziewanej miłości i konsekwencjach z nią związanych. Komediowo-obyczajowy twór kręcić się ma wokół 25-letniego bohatera - Maxa, którego strzała Amora ugodziła w najmniej oczekiwanym momencie. W rolę młodego kochanka wcielił się Nikodem Rozbicki, a jego drugą połówkę zagrała Anna Smołowik. Producentem serialu jest firma TFP, natomiast za reżyserię odpowiedzialna była Maria Sadowska znana z takich produkcji jak: Dziewczyny z Dubaju, Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej. oraz Dzień kobiet.

Rodzina na Maxa - fabuła

25-letni Max pewnego dnia natrafia na kobietę swoich marzeń - Karolinę. Zakochany bez pamięci mężczyzna nie przyjmuje do wiadomości, że jego ideał nie jest aż tak "idealny". Ukochana okazuje się matką trójki dorastających dzieci. Na domiar złego mieszka pod jednym dachem ze swoją eksteściową, w której roli zobaczymy Ewę Kasprzyk. Max jednak nie ma zamiaru się poddać i zrobi wszystko by przekonać do siebie rodzinę Karoliny.

Rodzina na Maxa

W serialu ujrzymy jeszcze: Helenę Sujecką, Sonię Bohosiewicz oraz Grzegorza Małeckiego.

Rodzina na Maxa - zapowiedź

Prezentujemy mały przedsmak, tego, co przygotowali dla nas twórcy serialu.

Pierwszy odcinek Rodziny na Maxa zadebiutował na Polsat Box GO 9 września. Nowe odcinki będą ukazywać się na platformie w każdy piątek.