Jak donosi Deadline, Jon Bernthal dołączył do gwiazdorskiej obsady filmu The Odyssey w reżyserii Christophera Nolana. Szczegóły jego roli pozostają nieznane. Aktor jest najbardziej znany z występów w The Walking Dead oraz jako Punisher w MCU, do którego powraca w nadchodzącym serialu Daredevil: Born Again. Niedawno zagrał także w thrillerze The Accountant 2 obok Bena Afflecka, który ma premierę 2025 roku. W 2024 roku zdobył nagrodę Emmy za swoją rolę w serialu The Bear.

The Odyssey – co wiemy?

W obsadzie projektu znaleźli się Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o oraz Charlize Theron. Na razie nie ujawniono, jakie postacie zagrają.

Film oparty jest na poemacie Homera i opowiada historię powrotu Odyseusza do domu po wojnie trojańskiej. Z uwagi na przeszkody stawiane przez bogów, jego podróż trwała 20 lat. W fabule pojawią się elementy fantasy; oprócz bogów zobaczymy m.in. syreny i cyklopa Polifema.

Christopher Nolan zamierza nakręcić film nowatorską technologią IMAX, która została niedawno opracowana. The Odyssey będzie pierwszym projektem, na którym zostanie przetestowana. Zdjęcia ruszają w lutym 2025 roku.

Jest to pierwszy film Nolana od czasu sukcesu Oppenheimera z 2023 roku. Premiera The Odyssey zaplanowana jest na 2026 rok.